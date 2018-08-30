Adil Öksüz'ün ABD tarafından da aranan kardeşi Kemal Öksüz Ermenistan'da gözaltına alındı

Telif hakkı ERMENISTAN POLISI Image caption Kemal (Kevin) Öksüz

ABD'de hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamaları olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından aranan ABD vatandaşı Kemal (Kevin) Öksüz, Ermenistan'da yakalanıp gözaltına alındı.

Ermenistan polisi, Öksüz'ün Interpol'le işbirliği yapılarak yakalandığını duyurdu.

Kemal Öksüz hakkında, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da 'FETÖ soruşturması' başlatılmıştı. Kemal Öksüz'ün kardeşi Adil Öksüz de 'FETÖ' soruşturmasında aranan isimlerden.

Ermenistan medyasında yer alan haberlere göre Ermenistan'da bir iş kuran Öksüz hakkında 23 Ağustos'ta uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.

Öksüz hakkında, ABD Temsilciler Meclisi'nin Etik Komitesi'ne sahte belge sunmak dâhil dört dolandırıcılık ve sahtecilik suçlaması vardı.

Öksüz, Türk-Amerikan ve Avrasyalılar için faaliyet yürüten 'Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi' (TCAE) adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak görev yapıyordu. Ermenistan basınındaki haberlere göre sivil toplum kuruluşunun amacı Türkiye ile Azerbaycan'a geziler düzenleyerek Türk vatandaşları ile Amerikan vatandaşlarını bir araya getirmekti.

(Ermenistan emniyeti Kemal (Kevin) Öksüz'ün yakalanma ve gözaltı görüntülerini resmi hesaplarından paylaştı.)

Öksüz, 2013 yılında bazı ABD Kongre üyeleriyle diğer katılımcıları Azerbaycan'a ve Türkiye'ye götürdü.

ABD yasaları uyarınca bu özel seyahatler Temsilciler Meclisi'nin Etik Komitesi tarafından düzenleniyordu. Seyahatlerin finansörlerinin de mali kaynaklar ve harcamalarıyla ilgili gerekli belgeleri doldurmaları gerekiyordu.

Öksüz, sivil toplum kuruluşunun hiçbir kaynaktan doğrudan veya dolaylı mali kaynak almadığı yönünde beyan verip belgelerde sahtecilik yapmakla suçlanıyor.

Ancak, bu seyahat harcamalarının Öksüz'ün sivil toplum kuruluşu tarafından karşılanmadığı, aralarında Azerbaycan devletine ait SOCAR petrol şirketi dahil farklı kaynaklardan mali destek aldığı ortaya çıktı.

Ermenistan medyasına göre Öksüz ayrıca, Kongre'nin dokuz üyesi ile 32 çalışanına da yüz binlerce dolarlık hediyeler vermekle suçlanıyor.

Kemal Öksüz, ABD vatandaşı olduktan sonra 'Kevin' adını aldı.