Enflasyon Ağustos'ta yüzde 17,90 ile son 14 yılın yeni zirvesine yükseldi

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Ağustos ayında yüzde 17,90'a çıktı. TL'deki değer kaybı enflasyondaki artışın başlıca nedeni olarak görülüyor.

Türkiye'de tüketici fiyatlarındaki aylık artış ise Ağustos'ta yüzde 2,30 oldu.

Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından Dolar/TL 6,63 seviyesinde işlem görüyordu.

Bugün açıklanan verilerle, Türkiye en yüksek enflasyona sahip gelişen ülkeler arasında Arjantin'in ardından ikinci sırada kalmaya devam etti.

Merkez Bankası ise 2018 sonu enflasyon tahminini geçen ay yüzde 13,4'e yükseltmişti. Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon hedefi ise hâlâ yüzde 5 seviyesinde bulunuyor.

Ağustos ayında yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 27,13 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.

Enflasyon sepetinde en yüksek ağırlığa sahip olan gıdada ise yıllık enflasyon yüzde 19,75 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda fiyatı en çok artan 5 üründen 4'ü ise gıda ürünü oldu.

Salçanın fiyatı geçen ay yüzde 25,56 artarken, yumurta fiyatı yüzde 21,44, karpuz fiyatı ise yüzde 20,74 yükseldi.

'Merkez Bankası zor bir ikilem içerisinde'

Enflasyon verisini yatırımcılara gönderdiği piyasa notunda yorumlayan Londra merkezli BlueBay Capital varlık yönetimi şirketi stratejisti Tim Ash, Merkez Bankası'ndan 13 Eylül'deki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artırımı beklentisinin artacağını öngördü ve 'Merkez Bankası zorlu bir ikilem içerisinde' dedi:

"Gerçek şu ki eğer faiz artırmazlarsa TL yine sert satış baskısı altında kalacak. Merkez Bankası kısa vadede TL'yi desteklemek için yapması gerekeni yapmalı. Yani faiz artırmalı."