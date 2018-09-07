1989'da Ege kıyılarında tatil

BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, 1989 yılında Türkiye'de tatille ilgili hazırlanan bir tanıtım programı var.

Programda Ölü Deniz, Dalyan, Kayaköy gibi yerlerden görüntüler yer alıyor.

Programda sunucu Kathy Tayler, bir yandan gördüğü yerleri tanıtırken bir yandan da turizmin Türkiye'nin doğal güzelliklerini bozmamasını umduğunu vurguluyor.

BBC'nin 60 yıllık Türkiye arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

Program ile ilgili olarak sıkça sorulan sorular ve cevapları için tıklayın. Programla ilgili diğer videoları bu linkte bulabilirsiniz.

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