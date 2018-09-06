ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı

Telif hakkı TWITTER Image caption Prof. Dr. Halis Aygün ÖSYM Başkanlığına atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararnamesine göre ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Başkanlığı'na Prof. Dr. Halis Aygün Atandı.

Prof. Aygün, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyordu.

Giresun soğumlu Aygün, 1989'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünden mezun oldu, yüksek lisansını 1992'de aynı üniversitede tamamladı.

Aygün doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı, 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006'da profesör unvanını aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 15 üniversiteye de rektör atadı. Yeni atanan rektör listesi:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildi.

İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde alanında en tanınmış uzmanlardan Alman şarkiyatçı Helmut Ritter'in öğrencisi olan Fuat Sezgin, Ritter'in tavsiyesi üzerine İslam bilimlerine yöneldi.

Sezgin, 1951'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı.

"Buhari'nin Kaynakları" konulu doktora tezini tamamlayan Sezgin, 1954'te doçent oldu. Sezgin, bu çalışmasıyla hadis kaynağı olarak İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari'nin, bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı.

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 30 Haziran 2018'de 94 yaşında hayatını kaybetti.