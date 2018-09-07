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Halkların Demokratik Parti (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder''in "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Demirtaş, 4 yıl 8 ay , Önder ise 3 yıl 6 ay hapis aldı.

Demirtaş ve Önder, 2013 yılında İstanbul-Zeytinburnu'nda düzenlenen nevruz kutlamalarında yaptıkları konuşmalarda "PKK'yı ve örgütün lideri Abdullah Öcalan'ı övdükleri" iddiasıyla yargılanıyordu.

DHA'nın haberine göre duruşmada tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder hazır bulunurken, tutuklu Selahattin Demirtaş ise SEGBİS (Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile duruşmaya bağlandı.

Sağlık sorunları nedeniyle SEGBİS ile duruşmaya bağlandığını söyleyen Demirtaş, "Bu mütalaaya karşı savunma yapmayı usule uygun bulmuyorum. Adil yargılama talep ediyoruz" dedi.

Demirtaş: Adil yargılanma istiyoruz

İstanbul'da görülen duruşmada mahkeme cezai indirim uygulamazken, karar oy birliğiyle alındı.

Mahkeme heyeti, Demirtaş ve avukatlarının usule ilişkin taleplerini de reddetti.

Telif hakkı AFP Image caption 2013'teki nevruz kutlamaları İstanbul'daki Kazlıçeşme Meydanı'nda gerçekleşmiş, geniş katılım olmuştu.

Mütalaanın iki gün önce tebliğ edildiğini söyleyen Demirtaş, "2 kez Cumhurbaşkanı adayı oldum. Ben nerede ne konuşmuşsam noktasından virgülüne kadar arkasındayım. Ben savunma yapmaya her zaman hazırdım" dedi ancak mahkemeden süre isteyen Demirtaş'ın talebini mahkeme heyeti reddetti.

Demirtaş savunmasında Zeytinburnu'nda yaptığı konuşmasının çarpıtıldığını ifade etti ve "Adil yargılanma istiyoruz" dedi.

Önder duruşmada konuşmasını dinletti

Sırrı Süreyya Önder ise, Nevruz kutlamalarında yaptığı 3 dakikalık konuşmayı duruşma salonunda bilgisayarından dinleterek iddianamede yer alan suç unsuru ifadelerin konuşmada yer almadığını söyleyerek, suçlamaları da retti.

Son sözleri sorulan Önder "Yaşasın barış", Demirtaş ise "Kahrolsun faşizm" ifadelerini kullandı.

HDP ise cezaları, "iktidarın savaş politikasını sürdürme kararı" olarak niteledi.

Davanın iddianamesinde, Demirtaş ve Önder'in konuşmalarının Öcalan posterleri ile PKK ile ilgili dövizlerin bulunduğu bir ortamda yapıldığının söz konusu etkinliğe ait görüntülerin çözümü ve fotoğraflardan anlaşıldığı savunuluyordu.

İddianamede, "Şüpheliler TBMM'de temsil edilen bir siyasi partinin milletvekilidir. İstanbul'daki etkinlikte yaptıkları konuşmalarda kullandıkları ifadeler, amacı ülke topraklarının bir kısmını yaygın şiddet ve terör eylemleriyle devlet idaresinden ayırıp yerine Marksist Leninist ilkelere dayalı bağımsız bir Kürdistan devleti kurmak olan ve 1984'ten beri ülkemiz genelinde silahlı eylemler gerçekleştiren, niteliği yargı kararları ile de tescil edilmiş PKK/KCK terör örgütünü ve liderini övücü niteliklerdir. Siyasal kişiliği olan şüphelilerden devletin, ülke içindeki terörist faaliyetleri meşru gösteren, öven ifadelerden uzak durmasını beklemek hakkı vardır" deniliyordu.

Twitter'dan yaptığı açıklamada HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "kararı tanımadıklarını" ifade etti.

@SezaiTemelli tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Selahattin #Demirtas ve Sırrı Süreyya Önder bu toprakların Barış Elçileri olarak hafızalara kazındı bir kere. Saray’ın ve savaş ittifakının yargı üzerindeki vesayeti sonucu alınan bu kararı tanımıyoruz, sözleri sözlerimizdir. — Sezai Temelli (@SezaiTemelli) 7 Eylül 2018

Demirtaş, 4 Kasım 2016'da, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve partisinden dokuz milletvekiliyle birlikte, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alınmıştı.

Demirtaş ve Önder hakkında İstanbul nevruz kutlamasında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

24 Haziran seçimlerinde Demirtaş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cezaevinden cumhurbaşkanlığına aday olan ilk ve tek kişi oldu.