Diyarbakır'da 31 Ocak 2009'dan bu yana düzenlenen "Kayıplar Bulunsun, Failler Yargılansın" eyleminin 500'üncü haftasında ve İstanbul'da da Cumartesi Anneleri'nin 702'nci hafta buluşmasına polis tarafından izin verilmedi.

Diyarbakır Valiliği, geçen hafta içinde Kayıp Yakınları ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen "Kayıplar Bulunsun, Failler Yargılansın" eyleminin açık alanlarda yapılmasını yasaklamıştı.

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı destek vermek amacıyla Diyarbakır'daki 500'üncü hafta etkinliğine katıldılar.

Koşuyolu Parkı ve açık alanların yasaklanmasının ardından aileler ve İHD yöneticileri, İHD binası önünde açıklama yapmak istedi ancak polisler buna da izin vermedi. Açıklama içerde yapıldı.

Türkdoğan, yaptığı açıklamada, bu yasak kararının Türkiye'nin geldiği yeni otoriter yönetimin sonucu oluğunu savundu.

İHD Başkanı Türkdoğan: Demek ki OHAL kalkmamış

Cumartesi Anneleri ve Batman Kayıp Yakınlarının eylemlerinin yasaklanmasını da hatırlatan Türkdoğan şunları söyledi:

"Bu yasakların süresiz olduğunu öğreniyoruz. Ama bugün bu durumu, binamızın önünde, Barış Annelerimizle birlikte protesto etmek istedik. Fakat garip bir durumla karşı karşıyayız. Yanımızda bir Barış Annesi bulunması nedeniyle açıklama yapmamıza izin verilmedi. Aynı zamanda bir kayıp yakınıdır kendisi" dedi.

Türkdoğan, ayrıca Türkiye'de olağanüstü halin (OHAL) fiilen kalkmadığını da savundu.

Türkdoğan sözlerini, "OHAL kalktı deniyor, değil mi? OHAL döneminde de bizi buraya hapsetmişlerdi, şimdi olağan üstü hal yok yine biz buraya hapsedilmiş durumdayız. Demek ki Türkiye'de OHAL kalkmamış" dedi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı da, bu eylemleri yasaklayanların failler ve işbirlikçileri olduğunu söyledi.

Fincancı, "Hesap verecekler. Aslında yıllardır tarih önünde hesap vermeye devam ediyorlar. Çünkü 200 haftayı saldırılarla tamamlayan Cumartesi Anneleri, 10 yıl ara vermek zorunda kaldı. Ardından başlayan oturmalar ancak 700'üncü haftaya kadar gelebildi. 700'üncü haftada saldırdılar. Cumartesi Anneleri ve insanları da sokağa sıkıştırılmış durumda" dedi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasına polis müdahalesi

İstanbul'daki eyleme izin yok

İstanbul'da bugün düzenlenmesi öngörülen Cumartesi Anneleri'nin 702'nci hafta eylemine bu hafta da izin verilmedi.

DHA, eylem öncesi Galatasaray Meydanı ve meydana çıkan tüm ara sokakların polis bariyerleri ile kapatıldığını bildirdi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) binası önünde bir araya gelen Cumartesi Anneleri, İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na yürümek istedi.

Büyükparmakkapı Sokak üzerinde önlem alan polis ekipleri yürüyüşün izinsiz olduğunu söyleyerek grubun ilerlemesine müsaade etmedi. Bunun üzerine sokakta oturma eylemi yapıldı.

Toplananlar daha sonra İHD önüne geri döndü ve cama kayıpların fotoğraflarını yapıştırdıktan sonra dağıldı.