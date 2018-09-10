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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 5,2'lik büyüme kaydetti. Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydetmişti.

2. çeyrekte iç talep yüzde 6,3 büyürken, dış ticaret büyümeye pozitif katkı sağladı. İhracat yüzde 4,5 büyürken, ithalattaki büyüme yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı.

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte kamunun harcamaları ise yüzde 7,2'lik büyüme kaydetti.

Sektörel bazda ise finans sektöründe büyüme ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 12,1'e ulaştı. İnşaat sektöründeki büyüme ise yüzde 0,3'te kaldı.

Büyüme verisiyle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Londra merkezli varlık yönetimi şirketi BlueBay Capital'dan stratejist Tim Ash, "Büyük hareketi TL'nin ciddi biçimde değer yitirdiği ve ekonomide ani duruşun yaşandığı üçüncü çeyrekte göreceğiz" dedi.

Türk Lirası, Ağustos ayında ABD Doları karşısında sert değer kaybı yaşamış, TL'nin yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 40'ın üzerine çıkmıştı.

Ash, 2. çeyrek büyümesinin 24 Haziran genel seçimleri öncesinde Türkiye ekonomisinde aşırı ısınma yaşandığı endişelerini de teyit ettiğini ifade etti.