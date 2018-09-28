1980'lerde Türk ekonomisi belgeseli: 2. bölümde Koç, Sabancı ve Özal konuşuyor

BBC Arşivlerinde bu hafta, BBC'nin 1981 yılında Türk ekonomisiyle ilgili hazırladığı belgeselin ikinci bölümü var.

Belgeselde, 12 Eylül 1980'deki askeri darbe sonrası Türk ekonomisinin durumu, dönemin siyasal ve sosyal sorunları eşliğinde anlatılıyor.

Türkiye'deki ekonomik kriz, ülkenin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na olası üyeliği, baraj projeleri, göçmen işçiler, sanayi, turizm ve tarımın durumu gibi konular belgeselde ele alınan konular arasında.

Belgeselde çekimler; İstanbul, Ankara, Tarsus, Bursa, İzmit, Keban (Elazığ), Seyhan (Adana) ve Almanya'da yapılmış.

Belgeselde röportajları yer alan isimler arasında iş adamları Sakıp Sabancı ve Rahmi Koç, dönemin başbakan yardımcısı Turgut Özal, dönemin Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı Lorenzo Natali de yer alıyor.

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