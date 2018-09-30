Cumartesi Anneleri’ne 705. haftada da yasak: ‘Bize yapılan, 90’larda işlenen suçları sahiplenmektir’

Video-Haber: Fatih Pınar

Cumartesi Anneleri, gözaltına alındıktan sonra kaybolan ve akıbetlerini bilmedikleri yakınları için İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Meydanı'nda 23 yıldır toplanıyordu.

Ancak 5 haftadır meydana çıkmalarına izin verilmiyor.

Polis geçen ay 700'üncü haftada toplanmalarına izin vermemiş, onlara göz yaşartıcı gaz ve boyalı mermi ile müdahale etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "700. gösterilerini yapmak istediler, izin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?" demişti.

Cumartesi Anneleri'nin dün gerçekleştirmek istediği 705'inci buluşmaya da polis izin verilmedi.

Polis, gazetecilere müdahale etti ve basın mensuplarının görüntü almalarını engelledi.

Cumartesi sabahı rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Maside Ocak yerine anneler adına açıklamayı Besna Tosun yaptı.

Babası Fehmi Tosun'u 23 yıldır arayan Besna Tosun, "90'larda annelerimize şiddet uygulayanlar yeniden ortaya çıktı" diyor.