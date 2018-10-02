Yurt dışına yaklaşık 2,5 milyar lira para transferi yapan 417 kişi hakkında gözaltı kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin "ekonomik ve finansal güvenliği hedef alanlara yönelik" açtığı bir soruşturma kapsamında 417 kişi hakkında gözaltı kararının çıkarıldığını açıkladı. Anadolu Ajansı (AA), hakkında gözaltı kararı çıkartılanların 248'inin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından söz konusu kişiler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", " 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" ve " 6415 sayılı terörizm finansmanının önlenmesi kanuna muhalefet" suçlamalarından soruşturma açıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şube ve ATM'lerinden en az 5 bin TL miktarında para çekimleri yaparak, bu paraları yurt dışına transfer ettikleri ifade edildi. Açıklamaya göre, bankalardan çekildikten sonra yurt dışında bulunan 28 bin 088 hesaba transfer edilen toplam miktar 2 milyar 455 milyon lira.

Başsavcılık, "Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettiklerinin, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca 417 şüpheli hakkında gözaltı yakalama ve arama karar çıkartılmıştır" dedi.

AA, yapılan para transferlerinin alıcılarının büyük bir bölümünün ABD'de yaşayan İran uyruklu Museviler olduğunu öne sürdü.