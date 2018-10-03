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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 24,52'ye ulaşarak 15 yılın zirvesini gördü.

Aylık enflasyon ise yüzde 6,30 olarak açıklandı.

Böylece yıllık enflasyon Ağustos 2003'te gördüğü yüzde 24,9 seviyesinden bu yana en yüksek düzeyine ulaşmış oldu.

Enflasyonun piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesiyle güne 5,98 seviyesinden başlayan Dolar/TL, 6,06'ya kadar yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV kanalında enflasyon verisini değerlendirirken, beklenti üzerinde bir seviye ile karşı karşıya kalındığını ifade etti ve "Piyasa fiyatlandırmasında spekülatif fiyatlama, fırsatçılık kısmına baktığınızda algı değil gerçek olduğunu gördük. Fiyatlama noktasında çok daha yoğun bir şekilde mücadele edeceğiz" dedi.

Albayrak, enflasyonda en kötünün geride kaldığını da ifade etti.

Enflasyon 15 yılın zirvesinde: Nedenleri ne, sonuçları ne olacak?

En hızlı fiyat artışları ev eşyası, ulaştırma ve gıdada

Yıllık bazda en büyük fiyat artışları ulaştırma ve ev eşyası harcama gruplarında gözlendi.

Ev eşyasında yıllık enflasyon yüzde 37,3 olurken, ulaştırmada enflasyon yüzde 36,6 olarak gerçekleşti.

Bu yıl TL'nin ABD Doları karşısında yüzde 40'a yakın değer kaybetmesi ile petrol fiyatlarındaki artış, enflasyonda hızlı yükseliş trendinin en önemli nedenleri olarak gösteriliyor.

Merkez Bankası TL'deki değer kaybının etkisiyle enflasyonda yaşanan yükselişi dizginlemek adına, 13 Eylül'de 625 baz puanlık faiz artırımına gitmiş ve politika faizini yüzde 24'e yükseltmişti.

Bugün açıklanan veriyle enflasyonun en yüksek olduğu gelişen ülkeler sıralamasında Türkiye İran'ı geçerek Arjantin'in arkasında yer aldı.

ÜFE'de sert yükseliş: %46,15

Tüketici fiyatlarının yanı sıra üretici fiyat endeksinde de yıllık bazda sert yükseliş yaşandı. Üretici fiyatlarında yıllık bazda yüzde 46,15 artış kaydedilirken, aylık bazda artış yüzde 10,88 oldu.

Bir önceki aya göre en fazla artış enerji sektöründe yaşandı.

Elektrik ve gazda aylık bazda artış yüzde 40,21 olurken, ham petrol ve doğal gazda artış yüzde 16,95 olarak açıklandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) son 3 aydır düzenli olarak elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapıyor.