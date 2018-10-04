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İstanbul Yeni Havalimanı işçilerinin eylemleri sürerken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Dev Yapı-İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut'un gözaltına alındığı duyuruldu.

Dev Yapı-İş'in Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Başkanımız 3. havalimanı direnişinde işçilerin haklarını savunmakla suçlanıyor. Bir sendika başkanının üyelerinin ve işçilerinin haklı mücadelesini savunmasından doğal ne olabilir?" ifadeleri yer aldı.

Sendika, daha önce de "6 işçinin tutuklandığını" açıkladı.

İnşaatı yürüten ana firma İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş ise, iddialara yönelik bir açıklama yapmadı.

'6 işçi daha tutuklandı'

İstanbul'un üçüncü havalimanı inşaatında çalışan işçilerin daha iyi çalışma koşulları talebiyle başlattıkları protesto eylemleri iki haftadan uzun süredir devam ediyor.

İnşaat-İş Sendikası, Perşembe akşamı "işçi koğuşları basılarak" bir grup işçinin daha gözaltına alındığını, 6 işçinin ise tutuklandığını duyurdu.

Dev Yapı-İş Genel Başkanı Karabulut aynı gün İstanbul'daki DİSK binası yakınlarında jandarma tarafından gözaltına alındı.

'Sendikal özgürlükler hiçe sayıldı'

Sendika, gözaltı kararını "hukuk kurallarının ayaklar altına alınmasının son örneği" olarak niteledi.

Twitter'dan bir dizi açıklama yapan sendika, kararın T.C. Anayasası ve uluslararası sözleşmelere karşın "sendikal özgürlük hakkını hiçe saydığını" kaydetti.

@devyapi_is tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin İşçi sınıfının haklı kavgasında bir sıra neferi olan başkanımız şahsında demokratik, toplumcu, sınıf sendikalacılığını bastırmaktır. Biz bu saldırıları 15-16 Haziran direnişi ve sonrasında DİSK yöneticilerine yönelik tutuklamalardan biliyoruz. Geçmişte de egemenlere bas eğmedik — DİSK/ Dev Yapı-İş (@devyapi_is) 4 Ekim 2018

Tutukluluklara itiraz reddedildi

Geçtiğimiz ay eylemlerde yaklaşık 600 işçi gözaltına alınmış, aralarından 27 işçi ve sendika görevlisi de tutuklanmıştı.

İnşaat-İş Sendikası, son olarak bu kişilerin tutukluluğuna yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı.

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Açıklamada, "Tutuklananlar arasında yer alan 2 sendika yöneticimiz ve bir TİP üyesi arkadaşımız 14 Eylül'deki Havalimanı direnişi anında orada bulunmuyorlardı. Yapılan operasyondan sonra işçi kampının girişinde yaşanan tartışma anında gözaltına alınmışlardı" ifadeleri yer aldı.