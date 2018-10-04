Erdoğan'dan AB referandumu sinyali: Bize düşen 81 milyona gitmek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin devamı konusunda bir referandum düzenleyebileceği sinyalini verdi.

AB'nin "sona yaklaştığını" söyleyen Erdoğan, "Bir an önce yaklaşılsa da, biz de istikametimizi çizsek diye düşünüyorum" dedi.

TRT World Forum'un kapanış oturumunda konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sene 2018, hâlâ bizi oyalıyorlar. Böyle zulüm olmaz. AB bu mantıkla giderse bize düşen de herhalde 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak. Öyle Avrupa ülkeleri var ki, bir sene içine 2, 3 referandum sıkıştırıyor. "

"BM adalet arayışına karşı halen yanıtsız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler'i de "adalet arayışına yanıt verememekle" eleştirdi.

"Suriye, Afganistan, Yemen çözüme kavuşmadı. Sene 1974, 2018... Kıbrıs çözülemedi. Bütün her yerde adalet çökmüş" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İsrail kabul etmedikten sonra BM'de kimse bir şey söyleyemiyor. 5 tane daimi ülkeden bir tanesi 'hayır' diyorsa, mesele bitiyor."

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Türkiye'nin "sömürgeci bir mantıkla mücadele verenlere karşı" küresel güçleri yanına toplama gayretinde olduğunu belirten Erdoğan, BM'de "değişim" çağrısı yaptı.

İkinci Dünya Savaşı'nın şartlarının "geride kaldığını" söyleyen Erdoğan, "5 daimi üye dönemi geçti. Yeni bir dönüşüm, değişime gitme zamanıdır. Dünyada BBM'de şu anda 193 üye var ve bu 193 üyenin de içinde yer alacağı dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını kazanacağı bir BM'nin oluşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın önerilerinden biri de "7 kıtanın yer aldığı" bir BM Güvenlik Konseyi oluşturulmasıydı:

"Biz diyoruz ki bütün kıtaların temsil edildiği bir BM Güvenlik Konseyi'nin olması lazım. Burada Asya da, Afrika da, Avrupa da olması lazım."

Türkiye ile AB yakınlaşması

Türkiye'nin bir süredir AB ile yeniden yakınlaştığı yorumu yapılıyor.

Uzmanlar, ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasıyla tırmanan Washington-Ankara hattındaki gerilimi buna gerekçe gösteriyor.

Ağustos ayında Türkiye, AB'yle ilişkileri canlandırmak için 3 yıl aradan sonra Reform Eylem Grubu'nu topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, geçtiğimiz ay Almanya'ya bir ziyaret düzenledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, burada "AB'ye katılım müzakerelerinin canlanması" çağrısında bulundu.

Mart 2017'den bu yana kriz içinde bulunan Türkiye - Hollanda ilişkilerinin de, Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'nin resmen göreve başlaması ile yumuşama eğilimine gireceği belirtiliyor.