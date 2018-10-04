Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etti

Telif hakkı Getty Images Image caption Cezayirli golcüsü Islam Slimani ikinci yarıda Slovakyalı takımın kalesine iki gol attı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımını 2-0 mağlup etti.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın sonucunu ikinci yarıda takımın Cezayirli golcüsü Islam Slimani'nin 52. ve 68. dakikalarda attığı goller belirledi.

Fenerbahçe Spartak Trnava'yı yenerek gruptaki ilk galibiyetini almış oldu.

Sarı lacivertli ekip Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaparak 7 haftada sadece 7 puan toplayabilmişti.

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Sarı lacivertli takım, UEFA maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilmiş, derbide de Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Slovakya karşısında gelen galibiyetin ardından düzenlediği basın toplantısında "Oyun stilimizi değiştirdik. Bu sistemi çok fazla çalışacak imkan bulamazsak da iyi oynadık. Tutkulu ve enerjik bir takım gördüm" dedi.

Öte yandan grubun diğer maçında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 yenerken, Anderlecht ise ikinci maçından da puan alamayarak haftayı 4. sırada kapattı.

Malmö Beşiktaş karşısında önde

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Öte yandan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta mücadelesinde kendi sahasında Makedonya takımı Malmö'ye konuk.

TSİ 22.00'de başlayan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Malmö, 53. dakikada Vinheim'in attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

Beşiktaş'ın Pepe ile bulduğu gol, ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Markus Rosenberg'in 77. dakikadaki golüyle Malmö 2-0 önde. Karşılaşma devam ediyor.