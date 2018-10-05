BBC'nin 34 yıl sonra ilk kez yayımlanan 12 Eylül hapishaneleri belgeseli

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1984 yılında Türkiye'deki tutuklu ve hükümlülerin karşılaştığı hak ihlalleri, işkence ve kötü muameleyle ilgili hazırladığı belgesel var.

Yaklaşık 50 dakikalık belgeseli 34 yıl sonra ilk Türkçe altyazılı olarak izleyicilerimizle buluşturuyoruz.

BBC'nin 1980'lerdeki araştırmacı gazetecilik programlarından Brass Tacks kapsamında hazırlanan belgesel, "The Forgetten Prisoners" (Unutulmuş Mahpuslar) adını taşıyor.

Unutulmuş Mahpuslar'da röportaj yapılan kişiler arasında şu isimler yer alıyor:

Barış Derneği davasının sanıklarıdan eski büyükelçi Mahmut Dikerdem'in oğlu Mehmet Ali Dikerdem

Eski öğretim üyesi ve planlamacı, yazar Yalçın Küçük

Türkiye'de işkence gören ve mülteci olarak İngiltere'ye giden Sema Uğur ve Nursal Yılmaz

Avukatlık yaptığı dönemde tutuklandıktan sonra hapishanede işkence gören Hüseyin Yıldırım

Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) adına DİSK davasını izleyen İngiliz sendikacı Peter De Jonge

Avrupa Nükleer Silahsızlanma Kampanyası adına Barış Derneği davasını izleyen İngiliz avukat Nicholas Blake

Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne geri alınmasını savunan dönemin İngiliz Muhafazakâr Parti milletvekili Frederic Bennett

Dönemin Uluslararası Af Örgütü yöneticilerinden Anne Burley, o dönem Türkiye'de çalışan İngiliz gazeteci David Barchard

Türkiye'deki hapishaneleri inceleyen heyetin başında bulunan, dönemin Avrupa Konseyi Hukuki İşler Komitesi Başkanı Björn Elmquist

Dönemin Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Diana Louie Elles

Türkiye'deki davalardan özel görüntülerin aktarıldığı belgeselde amatör kamerayla yapılmış çekimler de yer alıyor.

BBC ekibi belgesel için, oğulları ve eşleri hapishanede bulunan bir grup kadınla gizli bir şekilde görüşmüş.

Yine aydınlar dilekçesiyle ilgili Yalçın Küçük'le yapılan röportaj da gizli bir şekilde gerçekleştirilmiş.

Belgeselde Barış Derneği davası ve DİSK davasına özel yer verilmiş.

BBC'nin 60 yıllık Türkiye arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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