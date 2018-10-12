BBC'nin 30 yıl sonra ilk kez yayımlanan 12 Eylül döneminde siyasi haklar belgeseli

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, 1988 yılında hazırlanan ve Türkiye'de 12 Eylül darbesinden sonraki dönemdeki siyasi haklar ve özgürlüklerle ilgili sorunları ele alan "Eve Dönüş" belgeseli var.
TV'de yayımlanmasından 30 yıl sonra ilk kez ve Türkçe alt yazılı olarak yayımladığımız belgesel, BBC'nin 'Open Space' (Açık Alan) adlı belgesel dizisi kapsamında hazırlandı.
Belgeselde, Türkiye'de darbe öncesi döneminde sendikacılık yapan ve darbeden bir süre sonra İngiltere'ye kaçarak siyasi mülteci olan Nafiz Bostancı'nın Türkiye'ye dönüş çabası ele alınıyor.
Yapımda, Bostancı'nın hikayesi üzerinden 12 Eylül dönemi uygulamalarının Türkiye'deki siyasi haklar ve özgürlükler üzerindeki etkisi anlatılmaya çalışılıyor.
Çekimlerinin bir bölümü İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir bölümü ise İzmit, İstanbul ve Sapanca'da yapılmış belgeselin seslendirmesi, oyuncu ve yönetmen Haluk Bilginer tarafından gerçekleştirilmiş.
Belgeselde Bostancı dışından röportaj yapılan isimlerden bazıları şunlar:
- Barış Derneği davasında bir dönem tutuklu yargılanan, derneğin eski genel başkanı ve eski diplomat Mahmut Dikerdem.
- 12 Eylül döneminde birlikte gözaltına alındığı kardeşi İlhan Erdost'u dayak sonucu kaybeden yayıncı, yazar Muzaffer Erdost.
- Barış Derneği davasında bir dönem tutuklu yargılanan, eğitimci ve yazar Reha İsvan.
- Avukat Rasim Öz
- Dönemin SHP milletvekillerinden İsmail Hakkı Önal
- Dönemin Uluslararası Af Örgütü yöneticilerinden Marie Staunton
- Dönemin Uluslararası Kamu Çalışanları Sendikası Türkiye Temsilcisi Yücel Özkök
- Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun o dönemdeki İngiliz avukatı John Bowden
- Dönemin İngiltere Sendikalar Konfederasyonu yöneticisi Tony Christopher
- Dönemin Avrupa Parlamentosu üyesi Alf Lomas
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BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.
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