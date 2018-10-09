Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Kaybolmasıyla ilgili bilgim yok, Suudi yetkililerle görüşeceğim
ABD Başkanı Donald Trump, kayıp muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ile ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi.
İstifa eden ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley ile birlikte Oval Ofis'te gazetecilere açıklama yapan Trump, Suudi Arabistan yetkilileriyle henüz Kaşıkçı konusunda bir görüşme yapmadığını belirtti.
Trump bir aşamada bu konuda Suudi yetkililerle görüşeceğini kaydetti.
Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın kardeşi Halid bin Selman ise Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair haberlerin "düzmece" olduğunu ve hiçbir temeli bulunmadığını söylemişti.
Trump daha önce de Kaşıkçı hakkında ortalıkta "çok kötü söylentiler" dolaştığını söylemiş ve "Umarım bu iş bir şekilde çözülür" demişti.
Dışişleri Bakanlığı: Suudi Konsolosluğunda inceleme yapılacak
Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı, kayıp muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma kapsamında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapılacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili gelişmelerin olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerince yakından takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Adı geçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" ifadesi de yer aldı.
"Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında evsahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir" denilen açıklama şöyle devam etti:
"Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır."
NTV: 150 kamara görüntüsü incelendi, şüpheli 2 aracın plakası tespit edildi
NTV televizyonu ise Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma kapsamında 150 kamera görüntüsünü inceleyen güvenlik güçlerinin şüpheli 2 aracın plakasını tespit ettiklerini, Konsolosluğu net gören iki kamerada ise Kaşıkçı'nın çıkış görüntüsünün bulunamadığını bildirdi.
Yine NTV'nin özel haberine göre güvenlik kameralarında 3 aracın konsolosluğa girdiği, çıkışta 3 araçtan birinin farklı yöne gittiği belirlendi, aynı yöne giden iki aracın plakası tespit edildi. Şüpheli 7 kişinin Kaşıkçı'dan 30 dakika önce konsolosluğa girdiği, 14:00 sıralarında binadan ayrıldığı ve bu kişilerin Türkiye'de 2,5-3 saat kaldığı belirlendi.
Bir haftadır haber alınamıyor
Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosuğuna girmesinden bu yana haber alınanıyor.
Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın "öldürüldüğü" ihtimali üzerinde duruyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar ile ilgili soruşturma başlattı.
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