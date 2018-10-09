Suudi gazeteci Kaşıkçı kaybolmadan 3 gün önce BBC'ye konuşmuştu

2 Ekim'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinden bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi Arabistan vatandaşı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, son mülakatlarından birini, belki de sonuncusunu BBC'ye verdi.

Kaşıkçı, 30 Eylül'de "artık ülkesine dönebileceğini düşünmediğini" söylüyor.

Bir konferans için Londra'ya gelen Cemal Kaşıkçı, 30 Eylül'de BBC'nin radyo programı Newshour'a Orta Doğu sorununun ele alındığı bir mülakat verdi.

Program sunucusu Julian Marshall ile Kaşıkçı, asıl konu olan Filistin meselesine girmeden önce Suudi Arabistan'daki gelişmeler konusunda sohbet ediyorlar.

Bu sohbette Suudi gazeteci son dönemde çok seyahat ettiğini, İstanbul ve Washington DC'de yaşadığını anlatıyor, konu daha sonra Suudi Arabistan'da yaşananlara geliyor.

Aslında bu tür kayıtları yayımlamayan BBC, Kaşıkçı'yla ilgili olarak 2 Ekim'den bu yana yaşananları dikkate alarak, kaydın Suudi Arabistan'la ilgili bölümünü de okurlarına aktarmaya karar verdi.