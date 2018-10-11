Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Kamera sistemlerinin olmaması mümkün müdür?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gündemle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya değindi.

"Olayı tüm boyutlarıyla araştırıyoruz" diyen Erdoğan, "Bizim ülkemizde cereyan etmiş bir hadise. Böyle bir hadiseyle ilgili olarak bizim sessiz kalmamız mümkün değil. Çünkü sıradan bir olay değil. Kaşıkçı güçlü bir ailenin evladı. Uluslararası bir köşe yazarı özelliği var ve bir Türk kızıyla evlenme arifesinde böyle bir şey yaşıyor" dedi.

Telif hakkı DHA Image caption Cemal Kaşıklı başkonsolosluk binasına 13.14'te girdi

2 Ekim'de olayı duyar duymaz soruşturma talimatı verdiğini söyleyen Erdoğan, olay günü Başkonsolosluğun kameralarının bozuk olduğuna ilişkin iddialara da yanıt verdi:

"Olayın cereyan ettiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kamera sistemlerinin olmaması mümkün müdür? Yani buradan bir kuş uçsa, buradan bir sivrisinek çıksa bu sistemler bunu yakalar ki onlar da bu sistemlerin en ileri dereceleri vardır."

CHP'nin İş Bankası'ndaki Atatürk hisseleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerinin Hazine'ye devredileceğini açıkladı.

"Mesele İş Bankası değil. Mesele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetidir" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu, 'Oradan bizim kasamıza giren para yok ki' diyor. Ben 'Senin kasana para giriyor' demiyorum ki. Mahkeme kararıyla, Türk Dil Kurumu'na ve Türk Tarih Kurumu'na belirli bir temettü geliri aktarılıyor. Ama orada yönetim kuruluna CHP niye dört adam koyuyor? Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim kuruluna gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu?

"Şayet inisiyatifleri yoksa o dört kişiyi çeksinler o zaman. Biz diyoruz ki: Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti neyse bu vasiyetin Hazine'ye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP'nin hakkı hiç değildir. MHP'li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İş Bankası yönetiminde bulunan arkadaşlar İş Bankası'nın işlerine, bankacılık işlerine karışmazlar. Sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün hisselerini temsil etme onurunu taşırlar" demişti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti çerçevesinde, İş Bankası'ndaki hisselerin mülkiyeti CHP'ye ait, ancak temettü geliri Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu'na bırakılmış durumda.

İnönü fotoğrafı

İsmet İnönü'nün dönemin ABD Başkan yardımcısının Ankara ziyareti sırasında Türk ve Amerikan bayrakları tutmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "İnönü ile ilgili gösterdiğim fotoğrafa CHP'liler itiraz etmişler. Tek bayrak değil de çift bayraklıymış. Ben tek bayrak demedim ki zaten. Gösterdiğim fotoğrafta, zaten tek mi çift mi belli. İki tane çubuk orada görünüyor. Bir tanesi Amerikan bayrağı. Bu da ortada. Şimdi çıkarmışlar tersinden gösteriyorlar ama yine de gizleyememişler. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'de AKP Kızılcahamam toplantısında yaptığı konuşma sırasında gösterdiği bir fotoğrafta İsmet İnönü'nün ABD bayrağı salladığını söylemiş ve CHP'ye "İşte görüyorsunuz, elindeki bayrak dikkat edin Türk bayrağı değil. Elindeki bayrak Amerika. Bu da İnönü. Bunların geçmişi hep böyle. Dün neydi ki bugün ne olacak? Yaptıkları iş bu" sözleriyle yüklenmişti.

Bunun üzerine CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba fotoğrafın başka bir açıdan çekilmiş karesiyle sosyal medya hesabından Erdoğan'a cevap vermişti.

Ağbaba, İsmet İnönü'nün elinde o sırada hem Türk hem Amerikan bayrağı olduğunu duyurmuştu.

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Teyit.org internet sitesi de söz konusu fotoğrafın 26 Ağustos 1962'de dönemin ABD Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson'ın Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında Alman fotoğrafçı Günter R. Reitz tarafından çekildiğini ve İnönü'nün her iki ülkenin bayraklarını taşıdığını yazmıştı.

Site, "Getty Images'dan ulaşılabilen fotoğrafların birinde fotoğrafın çekiliş açısı ve rüzgar nedeniyle dönemin Başbakanı İnönü'nün elindeki bayraklardan sadece ABD bayrağı dikkat çekiyorken aynı açıdan çekilmiş ikinci fotoğrafta ise ABD bayrağının yanında Türkiye bayrağı da görülebiliyor" notunu düşmüştü.

Pastör Brunson davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fethullah Gülen yapılanmasına üye olmak" ile suçlanan ve İzmir'de ev hapsinde bulunan Amerikalı pastör Andrew Brunson ile ilgili de konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olması sebebiyle, ben yargıya müdahale edecek konumda değilim" diyen Erdoğan, "Yargı ne karar verirse, o karara uymak zorundayım. O işin muhatabı olanlar da yargı kararına uymak zorundadırlar" dedi.