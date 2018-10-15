Telif hakkı Reuters Image caption Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de kaybolmasından bu yana ilk kez bir telefon görüşmesi yaptı.

Suudi Arabistan medyası Kral Selman bin Abdulaziz'in, ülkesinin önerisi olan ortak çalışma grubunun kurulması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Pazar günü arayarak teşekkür ettiğini bildirdi.

Yine Suudi Arabistan medyasında, Kral'ın Türkiye ile ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunun altını çizdiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise görüşmede, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması ele alındı.

İki lider, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Soruşturma giderek derinleşiyor. Suudilerin teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var. Ama bu ortak çalışma grubu bizim bu konuyla ilgili yaptığımız ve yapacağımız soruşturmaların durması anlamına gelmez" demiş ve Başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesi konusunda Riyad yönetiminin işbirliği yapması gerektiğini söylemişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak açıklama

İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları ise Pazar günü yaptıkları ortak açıklamada, Kaşıkçı'nın kaybolmasının sorumlularının bulunması için güvenilir bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.

Jeremy Hunt, Jean-Ives Le Drian ve Heiko Maas açıklamalarında, "Suudi-Türk işbirliğini destekliyor, Suudi hükümetinin tam ve ayrıntılı bir yanıt vermesini bekliyoruz" dedi.

Telif hakkı Reuters Image caption Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenleyenler

Cemal Kaşıkçı yaklaşık 2 haftadır kayıp

Pazar günü Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya konuşan ve adını vermeyen üst düzey bir yetkili ise Riyad'ın "siyasi ve ekonomik tehditlere daha büyük yaptırımlarla" yanıt vereceğini söylemişti.

Aynı yetkili, "Suudi Arabistan, her türlü eyleme misliyle karşılık verecek. Suudi ekonomisi, küresel ekonomi için hayati ve etkin bir role sahiptir" demişti.

Bu açıklamadan önce ise ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan tarafından öldürüldüğünün kanıtlanması durumunda Riyad yönetimini "sert şekilde cezalandıracağını" belirtmişti.

Ancak Trump, ülkesinin Suudi Arabistan'a silah satışından vazgeçemeyeceğini açıklamıştı.

Cemal Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiği 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor.

Bazı Türk yetkililer Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü öne sürüyor.

Suudi Arabistan ise bu iddiaları reddediyor.