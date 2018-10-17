Usta fotoğrafçı ve gazeteci Ara Güler hayatını kaybetti

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"İstanbul fotoğrafçısı" olarak bilinen, dünyanın birçok ünlüsünün de fotoğraflarını çekmiş olan duayen fotoğrafçı ve gazeteci Ara Güler hayatını kaybetti.

90 yaşındaki fotoğrafçının gece saatlerinde İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı açıklanmıştı.

İstanbul'da 16 Ağustos 1928'de bir Ermeni ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ara Güler, 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başladı.

Yaptığı önemli haberlerden biri Kumkapı'daki Ermeni balıkçılarının gündelik yaşamlarını konu alan dizi yazılarıydı.

Kendisi de bu dizisi için "Ermeni balıkçılara ilişkin röportajlar, benim en önemli ve en ciddi çalışmalarımdan biriydi" demişti.

Bu yazılar 1950'lerin ortalarında İstanbul'da, Zhamanak gazetesinde yayımlandı.

1962 yılına kadar Hayat dergisinde fotoğraf bölümü şefi olarak çalıştı. 1961'de İngiltere'de yayınlanan Photography Annual, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi oldu.

Güler "Bana İstanbul fotoğrafçısı diyorlar. Ama ben dünya vatandaşıyım. Dünyanın foto muhabiriyim" diyordu.

Ara Güler, 1970'lerde dünyanın birçok ünlü kişisinin portrelerini çekti. Winston Churchill, Indira Gandhi, Maria Callas, Alfred Hitchcock, Marc Chagall, Salvador Dali, Pablo Picasso bu isimler arasında.

Ara Güler'in fotoğraflarının büyük bir bölümü Fransa, ABD ve Almanya'da çeşitli müzelerde sergileniyor.

18 Ağustos'ta, Güler'in 90. doğum gününde İstanbul'da da Ara Güler Müzesi açıldı.