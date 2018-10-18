Fotoğraflarla: 'Dünyanın foto muhabiri' Ara Güler'in objektifinden

Çarşamba akşamı 90 yaşında İstanbul'da hayata veda eden Ara Güler, "Bana İstanbul fotoğrafçısı diyorlar. Ama ben dünya vatandaşıyım. Dünyanın foto muhabiriyim" demişti. 1961'de İngiltere'de yayımlanan Photography Annual'ın "dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri" dediği duayen fotoğrafçı ve gazeteci Ara Güler'in unutulmaz fotoğraflarından bazılarını derledik.

Telif hakkı Ara Güler Image caption "Bana İstanbul fotoğrafçısı diyorlar. Ama ben dünya vatandaşıyım. Dünyanın foto muhabiriyim."

Telif hakkı Ara Güler Image caption "Ermeni balıkçılara ilişkin röportajlar, benim en önemli ve en ciddi çalışmalarımdan biriydi."

Telif hakkı Ara Güler Image caption "Güler'in çalışmaları ilerleme ve masumiyet konusunda, uzun yıllardır sorulan sorular sorar. Ve sonunda toplum için hangisinin önemli olduğuna ilişkin kararı toplumun kendisine bırakır." (Amateur Photographer dergisi)

Telif hakkı Ara Güler Image caption "1950-60'lardan kalma İstanbul fotoğraflarım olmasa, o eski günler, bugün unutulmuş olacaktı."

Telif hakkı Ara Güler Image caption "Ne zaman Güler'in İstanbul resimlerine baksam, yazı masama koşup bu şehir hakkında yazı yazmak istiyorum." (Orhan Pamuk)

Telif hakkı Ara Güler Image caption "Salvador Dali gerçeküstü bir hava yaratıyordu. Poz vermek için değildi yaptığı; günlük yaşamında da gerçeküstü öğelerin peşindeydi."

Telif hakkı Ara Güler Image caption Ünlü Ermeni film yönetmeni Sergei Parajanov dünya çapında takdir gören bir isimdi ama Sovyetler Birliği'nde zulme uğramıştı. Parajanov, Güler'le İstanbul'da buluşmuştu.

Telif hakkı Ara Güler Image caption İstanbul'da bir Ermeni ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ara Güler, gazetecilik mesleğine de yerel bir Ermeni gazetesinde başlamıştı.

Telif hakkı Ara Güler Image caption Ara Güler, yaşayan bir efsanedir. "İstanbul'un gözü" diye anılır.

Ara Güler bir seferinde İstanbul için "Eski şehirden hiçbir şey kalmadı. Şehrin estetiği değişti. Uygarlık ileriye gidiyor ama insanlar güzellik anlayışını kaybetti." demişti.

Güler'in fotoğrafları 1950'lerin, 60, 70'lerin İstanbulunu olduğu gibi korumuş birer sanat eseridir.

'Dünyanın foto muhabiri' Ara Güler hayatını kaybetti