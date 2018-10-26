BBC'nin 28 yıl sonra ilk kez yayımlanan 'Türkiye ve Avrupa' belgeseli: İkinci bölüm

BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, BBC'nin 1990 yılında hazırladığı ve Avrupa'nın "Türkiye bizden biri mi?" sorusuna yanıt arayan belgeselin ikinci bölümü var.
Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde hazırlanan belgeselde, Türkiye'deki önemli siyasal, ekonomik ve toplumsal gelişmeler ele alınıyor ve Türkiye'nin Avrupalılıkla ilişkisi sorgulanıyor.
İkinci bölümde ağırlık olarak Kürt sorunu, yoksulluk, ekonomik kalkınma ve siyasi cinayetler konuları üzerinde duruluyor.
Belgeselde röportajlarına yer verilen isimler ve o dönemdeki görev ya da ünvanları şunlar:
- Turgut Özal (Dönemin Cumhurbaşkanı)
- Vehbi Koç (Koç Holding Kurucusu)
- Suna Kıraç (Dönemin Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
- Doğu Perinçek (Dönemin Yüzyıl Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)
- Fehmi Koru (Dönemin Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)
- Orhan Doğan (Dönemin Güneydoğu Anadolu Bölgesi Avukatlarından)
- Hatip Dicle (Dönemim İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı)
- Oğuzhan Asiltürk (Dönemin Refah Partisi Genel Sekreteri)
- Işın Biren (Emekli Koramiral)
Belgeselin ilk bölümü geçen hafta yayınlanmıştı.
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