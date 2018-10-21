CHP kulislerinde yerel seçimler için neler konuşuluyor?

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Halen AKP elinde olan İstanbul ve Ankara'yı 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde almayı hedefine koyan CHP'de adaylık için kıyasıya yarış yaşanıyor.

Ankara ve İstanbul'da belediyeyi almak için "kazanılacak aday"la yola çıkmayı hedefleyen CHP, kazanılması "garanti" görülen İzmir'de ise partili aday göstermeyi planlıyor.

CHP Parti Meclisi 24 Ekim'de, büyük bölümü CHP'de olmayan 44'ü il olmak üzere 100'e yakın yerde adaylarını açıklayacak.

Parti, adaylıklara yoğun talep nedeniyle, 19 Ekim'de dolan Parti içi muhalefet, adayların "önseçimle" belirlenmesinde ısrar etse de, genel merkez, önseçim takviminin ancak Şubat 2019 ortalarında tamamlanacağı, bu durumda seçim çalışması için az bir zaman kalacağı gerekçesiyle bu öneriye karşı çıkıyor.

Anket, örgüt yoklaması ve genel merkez yoklaması ile adayların belirlenmesi planlanıyor.

"Toplumsal barış tabanda sağlanır"

AKP ile MHP arasındaki ittifak arayışına karşın CHP, "kutuplaştırmayı artırdığı" gerekçesiyle kurumsal ittifaka karşı.

24 Haziran'da ittifaklar nedeniyle artan kutuplaşmaya karşı yerel seçim, "toplumsal barışı tabanda sağlamak için fırsat" olarak görülüyor.

Bu nedenle parti yöneticileri herhangi bir siyasi parti ile ittifak görüşmesi ya da arayışında olunmadığını ifade ediyor.

İttifakların yerel ölçüde seçmen tarafından kendiliğinden olacağını düşünen CHP yönetimi, sadece muhalefet partileri ile değil, AKP oylarını da alabilecek adaylarla yola çıkmayı planlıyor.

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"En büyük açmaz küskün seçmen"

CHP açısından en büyük açmazı, 24 Haziran seçimlerinde partiye küsen, "kırgın ve kızgın" seçmenin nasıl sandığa götürüleceği oluşturuyor.

Seçim gecesi hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem de cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kamuoyu önüne çıkmaması nedeniyle, seçmenin "yalnız bırakıldığı" duygusu yaşadığına dikkat çeken bazı partililer, sonrasında yaşanan iç tartışmanın da seçmeni iyice partiden soğuttuğunu ifade ediyor.

CHP'li bir kaynak, sadece CHP açısından değil, İYİ Parti, Saadet Partisi seçmeninde de benzer kırgınlık olduğuna dikkat çekerek, seçmenin dörtte birinin sandığa gitmeme eğiliminde olduğunu ifade ediyor.

Aynı kaynak, "Esas mesele, bu seçmenin sandığa gitmesini sağlamak. Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken, partide ayrımcılık olmadığına partilileri ikna etmek. Bunun için de İnce ve ekibini dışlayan bir yaklaşım içinde olunmamalı" görüşünü dile getiriyor.

İstanbul ve Ankara'ya "kazanılacak" aday"

CHP yönetimi Ankara ve İstanbul'da "kazanılacak aday" göstermeyi planlıyor.

Ankara'da, adaylık için hala en güçlü isim, 2014 yerel seçimlerinde de CHP'nin Ankara'dan aday gösterdiği ancak Melih Gökçek'e karşı seçimi "kılpayı" sayılabilecek bir oranla kaybeden Mansur Yavaş.

İYİ Parti'nin de talip olduğu Yavaş'ın, hala MHP'den oy alma potansiyeli bulunduğu hesaplanıyor. Parti içi muhalefet Yavaş'ın seçimi alsa da "CHP'nin kazanmış olmayacağı"nı savunarak, partili, solcu bir aday gösterilmesinden yana.

Genel merkez yönetimi bu görüşe, "Yavaş kazanırsa, sonuçta AKP kaybedecek, CHP de tüm muhalefet de kazanmış olacak" yanıtını veriyor.

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Sürpriz seçenek "Ankara ittifakı"

CHP yönetiminin aday gösterme eğilimine karşın Yavaş'ın iki partinin adayı olmak istediği sık sık dile getiriliyor.

Kulislerde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yavaş'a adaylık teklifi götürdüğü açıklamasının CHP'nin hesaplarını alt üst edebileceğine dikkat çekiliyor. İYİ Parti'nin Yavaş'ı adaylığa ikna etmesi durumunda, iki parti arasında Ankara ittifakı olabileceği de konuşuluyor.

İYİ Parti'nin, Ankara'da CHP'nin Yavaş'ı desteklemesi karşılığında, İYİ Parti'nin de diğer büyükşehir belediyelerinde CHP adayını destekleme seçeneği olasılık dahilinde görülüyor.

Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olma kararı alması halinde, CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nu aday gösterebileceği ifade ediliyor.

"İzmir'de partili aday"

CHP'nin "kalesi" durumundaki İzmir'de, mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından "garanti kazanılacak yer" olarak görülen İzmir en çok talep edilen il.

Bazı ilçe belediye başkanlarının yanısıra, çok sayıda milletvekilinin adı başkan adaylığı için geçiyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "kazanılması garanti" yerlerde milletvekili aday göstermek yana olmadığı biliniyor.

Kılıçdaroğlu'nun bu kararından vazgeçmesi halinde, belediyecilik geçmişi olan İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Kamil Okyay Sındır, en şanslı görülen isimlerden.

Halen Seferihisar Belediye Başkanı olan Tunç Soyer ile Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur da İzmir adaylığı için öne çıkan isimlerden.

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İnce aday olur mu?

CHP'de İstanbul için aralarında Genel Sekreter Akif Hamzaçebi, Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim aday olmak istiyor.

Kulislerde partinin Cumhurbaşkanı adayı olan ancak 24 Haziran seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu'na muhalefet bayrağını açan İnce'nin de ismi adaylık için geçiyor.

Parti tarafından yaptırıldığı belirtilen ve geçtiğimiz günlerde basına da yansıyan bir İstanbul anketinden İnce'nin isminin çıkması dikkat çekmişti.

Genel merkez, bu anketi üstlenmezken, örgütlerin görüşleri alındıktan sonra parti yönetiminin adayı belirleyeceğini ifade ediliyor.

Genel merkez yönetiminin 24 Haziran seçimleri sonrasında yaşananlar nedeniyle İnce'yi aday göstermesinin zor olduğuna dikkat çekilerek, "Kılıçdaroğlu'nun en büyük sürprizi herhalde İnce'yi aday göstermek olur" yorumu yapılıyor.

Ancak İnce'ye yakınlığıyla bilinen Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, kazanma potansiyeli nedeniyle bu ilden aday gösterilmesinin sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

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Başarılı başkanlarla devam

CHP yönetimi , "başarılı" bulunan ve başkanlıkları döneminde beldelerini "marka kentler" haline getirdiği düşünülen belediye başkanları ile yola devam kararlılığında.

Bu nedenle Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun yeniden aday göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sinop'ta Baki Ergül, Giresun'da Kerim Aksu'yla bir dönem daha devam edilmesi bekleniyor.

Görevden alınan belediyeler

CHP'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ataşehir ve Beşiktaş belediye başkanlıklarına kimlerin aday gösterileceği de merak konusu.

Kulislerde, Ataşehir'e görevden alınan başkan Battal İlgezdi'nin yeniden aday gösterilebileceği, ancak Beşiktaş için Murat Hazinedar yerine farklı bir ismin tercih edileceği belirtiliyor.

2014'de Antalya'yı AKP'ye kaptıran CHP, bu ili yeniden kazanma hesabı yapıyor.

Parti yönetiminin bu ilde büyükşehir için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal arasında tercih yapacağı konuşuluyor.

Halen MHP'de olan Adana'da Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar öne çıkarken, tercihte zorlanılacak kentler arasında bir dönem önce CHP'de olan Mersin olduğu ifade ediliyor.

Mersin'de eski milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Fikri Sağlar, İstemihan Talay, Vahap Seçer, İsa Gök aday olmak isteyen isimler.

Kürt ve milliyetçi oyların da yoğun olduğu ilde, aday tercihinin kamuoyu yoklaması, örgüt tercihine göre şekilleneceği belirtiliyor.

CHP'de halen AKP'de olan Kocaeli'de ise partinin milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in aday gösterilme şansının yüksek olduğu ifade ediliyor.