Ara Güler, fotoğraflar ve karanfillerle uğurlandı

90 yaşında hayatını kaybeden foto muhabiri Ara Güler için evinin hemen yakınındaki Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen ilk törende en fazla dikkat çeken şey, fotoğraf makinelerinin çokluğuydu.

Çok sayıda fotoğrafçı, Güler'i uğurlamak için meydanda düzenlenen bu ilk törene katıldı.

Fotoğraf duayeninin Türk bayrağına sarılı naaşının üzerinde, "Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın" sözlerinin bulunduğu büyük bir poster yer aldı.

Fotoğraf makinesi çantası da tabutun hemen yanı başındaydı.

Duduk ve bir keman sanatçısı tarafından çalınan "Dle yaman", "Sarı Gelin" ve "Grunk" türkülerinin sessiz bir şekilde dinlenmesi sonrası Güler'in naaşı cenaze aracına konuldu.

Cenazesi kırmızı karanfiller eşliğinde vasiyeti üzerine dini tören için Beyoğlu Üç Horan Kilisesi'ne getirildi.

Burası aynı zamanda 90 yıl önce vaftiz edildiği kiliseydi.

Kilisedeki törene, Güler'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ermeni cemaatinden ve halktan da çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan tarafından yönetilen dini törende, kilise içine giremeyen çok sayıda kişi de avluda bekledi.

1961'de İngiltere'de yayımlanan Photography Annual'ın "dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri" dediği duayen fotoğrafçı ve gazeteci Ara Güler'in naaşı sonrasında defnedilmek üzere Şişli Ermeni Mezarlığı'na götürüldü.

Babasının memleketi Giresun Şebinkarahisar'dan getirilen toprak ve karayemiş de burada tabutuna bırakıldı.