HDP: Doğu'da Kürt partilerle, Batı'da AKP-MHP'yi geriletecek ortaklıklar yapmak istiyoruz

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Halkların Demokratik Partisi (HDP), dün yaptığı Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın ardından bugün Diyarbakır'da yaptığı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçimle ilgili çalışmaları ele aldı.

MYK toplantısı sırasında gazetecilere bir açıklama yapan HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, gündemleri arasında ittifaklar ve ortaklıkların da yer aldığını söyledi.

Oluç, doğuda Kürt partilerle ortaklık kurulacağını, batıda da Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ittifakını geriletmeyi hedefleyen ortaklıklar kurmak niyetinde olduklarını söyledi.

Doğuda kurulacak ittifakla ilgili çalıştayın yanı sıra ÖSP, PDK-T, PDK-B, Özgürlük ve İnsan Partisi ve Hareketa Azadî partilerinin temsilcileriyle de bir araya geldiklerini anlatan Oluç, "Kürt olmanın, Kürtçe konuşuyorum demenin neredeyse suç sayıldığı, Kürt halkının değerlerinin, Kürt kültür ve edebiyatının ve kimliğinin yok sayıldığı bir dönemde böyle bir ortaklık son derece önemlidir. Bu doğrultuda atılmış olan önemli bir adımdır" dedi.

Oluç, Batı illerinde kurmayı planladıkları ittifaklarla ilgili de şu bilgiyi verdi:

"Batı'da da demokrasi güçleri, yerel sivil toplum örgütleriyle, meslek birlikleriyle, sendikalarla, siyasi partilerle, demokrasi ve emek güçleri ile atılabilecek bütün adımları atmaya hazırız. Öte yandan çalışmalarını başlatmış olan Demokrasiye Çağrı Grubu'nun Yerel Demokrasi Buluşmalarına her türlü desteği vereceğimizi de MYK toplantımızda konuştuk."

Oluç, önümüzdeki döneme ilişkin "Yerel Demokrasi Sözleşmesi" tartışması yaptıklarını ve kendileri için "yerel demokrasiyi güçlendiren, yerel yönetimleri demokratikleştiren, yerinden yönetim mekanizmalarını geliştiren bir politikanın" esas olduğunu ifade etti.

Oluç, iki yılı aşkın süredir bazı belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması uygulamasıyla Kürt halkının siyasi iradesinin yok edilmeye çalışıldığını da öne sürdü.

Oluç, "Bu kayyum politikaları karşısında tutumumuz çok nettir. Temel amacımız kayyumların atandığı bütün belediyeleri yeniden kazanmak ve geçen dönem kimi kazanamadığımız belediyeleri de ek olarak kazanmaktır. Bu çok önemli bir hedeftir. Bu hedef doğrultusundaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.