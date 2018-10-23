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Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerde AKP ile ittifak arayışlarının kalmadığını söyledi. Bahçeli, "Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesiyle, yok sayılmasıyla ayakta kalamayacaktır. Hiçbir ittifak daha diğer tarafın dayatmasıyla, parmak sallamasıyla yaşamayacaktır" dedi.

Devlet Bahçeli, "Zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır. Oyalanmaya, umutlarla oynamaya lüzum da yoktur. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz" diye konuştu.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 Mart 2019 seçimlerine kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle katılıp her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi yapacağız."

'TBMM ye sunduğumuz kanun teklifi bir af değil'

Konuşmasında MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifine değinen Bahçeli, "TBMM ye sunduğumuz kanun teklifi bir af değildir. Toplam 7 maddeden oluşmaktadır. Kanun teklifimiz 3. Maddesindeki hangi suçların olduğu bellidir. Milletimize neyi söylediysek onu yerine getirme peşindeyiz. Vazgeçmek yok geri dönüş yok" dedi.

"Kanun teklifini sadece cezaevleri boşalsın diye vermediklerini" vurgulayan MHP Genel Başkanı, "Bizim cezaevlerini boşaltmak için bir teklif yaptığımızı düşünenler ne dediğimizi anlamıyorlar. Bizim teklifimizi uyuşturucu eksenine endekslemek tarifi olmayan insafsızlıktır. Cezaevlerinde olanlar insan değil mi? Ne yapalım alayını birden fırınlara atıp yakalım mı, sürgüne mi yollayalım?" ifadelerini kullandı.

"Kanun teklifimizi AK Parti'nin değerli milletvekilleri ister kabul ederler ister reddederler. Kararlarına saygı duyarız" diyen, Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama Milliyetçi Hareket Partisi teklif metninden asla dönmeyecektir. Yalnızca verdiğimiz kanun teklifinin yasallaşmasını istiyoruz. Özgürlük bir insan hakkıdır."

'Danıştay, çözülme sürecinin kötü bir hatırasını söküp attı'

MHP lideri Bahçeli, Danıştayın "Andımız" konusundaki kararına yönelik tartışmalara da değindi ve "Danıştayın çözülme sürecinin kötü bir hatırasını söküp attığını" vurguladı.

Bahçeli "Neymiş, Danıştay hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış bunların hepsi zırvadır uydurmadır temelsizdir. Papaz kararına ses çıkaramayanlar Andımızın okunacağını duyunca ayağa kalkmışlar kanundan hukuktan bahsetmeye başlamışlar. Bu tespiti yapanların milli kimlikten ne anladıkları şaibelidir. Türküm demek ayıp mıdır? Bize kırmızı çizgi hatırlatması yapan gafiller unutmasınlar ki MHP'nin kırmızı çizgisi Türklüğün varlığı ve bekasıdır. Türk olmanın bedeli varsa can feda olsun'' dedi.