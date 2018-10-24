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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı vakasının 'acı verici' olduğunu ve 'adaletin yerini bulacağını' söyledi.

Veliaht Prens tüm sorumluların cezalandırılacağını ve Suudi Arabistan ile Türkiye'nin 'sonuç almak için' birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Başkent Riyad'taki yatırım konferansında yaptığı konuşmada, Kral Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlikleri altında Suudi Arabistan ve Türkiye arasında bir ayrılık olmayacağını da vurguladı.

Türkiye ve ülkesi arasında iyi bir işbirliği bulunduğunu vurgulayan Selman "Birçok kişi bu acılı durumu Suudi Arabistan ve Türkiye'nin arasını açma fırsatı olarak kullanmaya çalışıyor. Ve ben onlara bir mesaj göndermek istiyorum; Bunu asla yapamayacaksınız. Bizi bölemeyeceksiniz" dedi.

Erdoğan Veliaht Prensi ile telefonda görüştü

Bu açıklamalardan kısa bir süre önce Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre Prens Selman'ın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin bütün yönleriyle aydınlatılması için ortak çaba harcanması hususu ve bu çerçevede atılması gereken adımlar ele alındı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik için gereken belgeleri alabilmek için 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden 2 haftadan uzun bir süre haber alınamamıştı. Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın sorgu sırasında çıkan 'kavgada öldüğünü' duyurdu ve olayla bağlantılı oldukları şüphesiyle 18 Suudi vatandaşını gözaltına aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Salı günü TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 'siyasi vahşi bir cinayet olduğunu' söyledi.