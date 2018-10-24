MHP'den sürpriz Melih Gökçek hamlesi: Amaç AKP'ye gözdağı mı?

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında yerel seçim ittifakı girişiminin çökmesinin ardından, MHP'den sürpriz hamle geldi.

MHP yönetimi, yaklaşık bir yıl önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'metal yorgunluğu' gerekçesiyle istifa ettirdiği eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i aday gösterme kararı aldı.

MHP kaynakları, önümüzdeki günlerde MHP lideri Bahçeli'nin Gökçek'le yüzyüze görüşerek bizzat adaylık teklifinde bulunacağını açıkladı.

Öneri karşısında kararı ve tavrı merak edilen Gökçek'in, Erdoğan ve Bahçeli'nin "yerel seçim ittifakı yok" açıklamalarının hemen ardından, sosyal medya hesabından "Yerel seçim ittifakı yapalım. Küresel ve yerel işbirlikilerin oyununu bozalım" mesajı anlamlı bulunuyor.

@06melihgokcek tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNDE AK PARTİ/MHP SEÇİM İTTİFAKININ BOZULMASINA KİMLER SEVİNİYOR?

SEVİNENLERE BAKIN.

YORUMU RAHAT YAPABİLİRSİNİZ.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE MV SEÇİMLERİNDE İTTİFAK BAŞARI GETİRMİŞTİ.

YEREL SEÇİM İTTİFAKINI YAPALIM,

KÜRESEL VE YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİN OYUNUNU BOZALIM. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Ekim 2018

24 Haziran seçimlerindeki "Cumhur İttifakı"nı yerel seçimlere de taşımak isteyen MHP, salı günkü grup toplantılarında karşılıklı yapılan "yerel ittifak yok" açıklamalarının ardından, İstanbul dahil 1398 belediyenin tamamında aday çıkarma kararı aldı.

İttifak olması halinde kimi yerlerde aday çıkarmamayı, kimi yerlerde de "iddiasız" aday çıkarmayı da göze alan MHP, AKP ile köprülerin atılmasının ardından yerel seçimlerde iddia koymak için harekete geçti.

Bu kapsamda ilk adım, bir süredir kulislerde konuşulan, ancak olabileceğine çok da ihtimal verilmeyen Melih Gökçek hamlesini yaparak atıldı.

MHP yönetiminin bir süre önce Gökçek'le temasa geçtiği bilgisi de kulislerde konuşuluyordu. Yerel seçimlerde "herkes kendi yoluna" açıklamasının hemen ardından, MHP kulislerinden, Gökçek'e adaylık teklifi götürüleceği bilgisi yayıldı.

MHP'de üst düzey kaynaklar tarafından bu iddia doğrulanırken, önümüzdeki günlerde Bahçeli'nin bizzat görüşerek adaylık önerisinde bulunacağı ifade edildi.

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Gözler Gökçek'te

MHP'nin bu adımının ardından gözlerin çevrildiği Gökçek'ten bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.

Gökçek'in yakın çevresine, henüz bu konuda bir karar vermediğini aktardığı iddia edilirken, kararı ne olursa olsun, Bahçeli'nin davetini geri çevirmeyeceği ve en azından görüşmeyi kabul edeceği belirtiliyor.

Gökçek'in, partisi AKP'deki "yerel seçim ittifakına karşı" tutumunun tersine, yerel ittifaktan yana tavır koyması da dikkat çekici bulunuyor.

Erdoğan'ın talebi üzerine, "gönülsüz" olarak başkanlık koltuğunu bıraktığı bilinen Gökçek'in, MHP'nin önerisine kayıtsız kalmayacağı, ancak bu konudaki en büyük açmazını, şimdiye kadar hep bağlılık ifade ettiği Erdoğan'la köprüleri nasıl atacağının oluşturduğuna işaret ediliyor.

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Eski dosyalar açılır mı?

Gökçek'in belediye başkanlığından istifa etmeyi hiç istemediği halde, belediye başkanlığı dönemindeki icraatlarıyla ilgili "yolsuzluk, usulsüzlük" iddiaları nedeniyle görevi bırakmak zorunda kaldığı iddia edilmişti.

Bu konuda özellikle 2015'te dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, kendisini Gülen cemaati ile işbirliği yapmakla suçlayan Gökçek'e yönelik, " Gökçek bu yapıya, Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Zengin, işadamlarına okul yaptırmıştır. Yurt yerleri sağlamıştır" sözleri hala hafızalardaki yerini koruyor.

İşte kulislerde bu dosyaların AKP tarafından yeniden Gökçek'in karşısına çıkarıbileceğine dikkat çekiliyor.

MHP kaynakları, Gökçek'e yönelik "dosya" tehditinin kararlarını etkilemeyeceğini belirterek, "Eğer iktidar partisinin elinde Gökçek ile ilgili yolsuzluk dosyası varsa, neden şimdiye kadar gereğini yapmadı? Gökçek görevi bırakalı 1 yıl oldu, eğer elinde dosya vardı da suç duyurusunda bulunmadı, yargıya götürmediyse o zaman bu suça ortak olmuş demektir.

Bu saatten sonra artık böyle yöntemlere AKP tevessül edemez" görüşünü savununuyor.

Amaç AKP'ye gözdağı mı?

Kulislerde, Gökçek'in hala Ankara seçmeni nezdinde belli bir popülerliği olsa da, MHP'nin oy oranları dikkate alındığında seçilme şansının zayıf olduğuna dikkat çekiliyor.

MHP'nin, yaptırılan kamuoyu araştırmalarında Ankara için Gökçek'in ilk sırada çıktığı için adaylığını gündeme getirdiği iddia edilse de bir çok yorumcu, MHP'nin "kazanmaktan çok AKP'ye kaybettirme" hesabı yaptığı görüşünde.

MHP'nin sadece Ankara değil, İstanbul'un da aralarında bulunduğu bir çok yerde iddialı isimlerin peşine düşmesinin sürpriz olmayacağı vurgulanıyor.

MHP'nin Gökçek hamlesiyle bir anlamda AKP'ye "Biz olmadan, Ankara, İstanbul'u kaybedersin" mesajı vermek istediği belirtilirken, birçok yorumcu bu yaklaşımın sonunda "şimdilik" ülke için önemli kararlarda sürdürülmesi kararlaştırılan "Cumhur ittifakı"nın da sonunu getireceği değerlendirmesi yapıyor.