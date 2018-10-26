İGA CEO'su Samsunlu: Yaptığımız işleri sözleşme ve kanunlar çerçevesinde yapıyoruz

Haber-video: Efe Öç

Pazartesi günü açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nı inşa etmek ve 25 yıl işletmek amacıyla kurulan İstanbul Grand Airport (İGA) firmasının CEO'su Kadri Samsunlu, projede ihale sonrası yapılan değişikliklerle haksız kazanç elde ettikleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Samsunlu, inşaatın 450 uzman eşliğinde ve Ulaştırma Bakanlığı gözetiminde yapıldığını belirterek, projede görev alan 200 binden fazla çalışana binlerce saatlik eğitim verildiğini ifade etti.

Samsunlu, Perşembe günü yeni havalimanında yabancı basına yönelik düzenlenen tanıtım toplantısının ardından BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

BBC Türkçe: İnşaat kotunun düşürülmesi ve kira bedelinin ödenmeye başlanmasının iki yıl gecikmesinin kamu aleyhine, İGA lehine haksız kazanç yarattığı iddia ediliyor. Bu iddialara yanıtınız nedir?

Samsunlu: Bu iddialara bir cevabım yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz çünkü yaptığımız bütün işleri ihale sözleşmesi, uygulama sözleşmesi ve kanunlar çerçevesinde yapıyoruz. Şu ana kadar böyle hareket ettik, bundan sonra da aynı şekilde hareket edeceğiz.

BBC Türkçe: Havalimanı inşaatının 29 Ekim tarihine yetiştirilmesi için zaman zaman iş güvenliğinden feragat edilecek şekilde inşaat çalışmalarının sürdürüldü. Bu iddialar doğru mu?

Samsunlu: Bu iddiaların doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz şu ana kadar iş güvenliğiyle ilgili normalde 150 tane uzmanımız olması gerekirken 450 tane uzmanla, sürekli olarak bakanlığın gözetiminde bu inşaatı yapıyoruz. Buradaki çalışanlara, tümüne binlerce saatlik eğitim vermiş durumdayız. Bu kadar büyük bir inşaatın her sahasında kişi kişi takip etmeniz mümkün değil. Eninde sonunda çalışanların da burada öğrendiklerini uygulamaları gerekiyor. Bundan dolayı ben İGA olarak çalışanlara verilmesi gereken güvenlik eğitimleri ve bunların kontrol noktasında gereğini yaptığımızı düşünüyorum.

BBC Türkçe: İGA kapsamında iş güvenliğini gözardı ettiği gerekçesiyle soruşturma altına alınan kimse oldu mu?

Samsunlu: Bizim bir gözaltına almamız bir şey söz konusu olamaz. Biz tabi bütün konuları kendi içimizde değerlendiriyoruz. Bütün olayları da kendi içimizde değerlendiriyoruz. Onların sonuçlarına göre de kendi şirketimizde aksiyonları alıyoruz.

BBC Türkçe: Havalimanı için toplam 10 milyar euroluk bir yatırım öngörülüyordu. Şimdiden 7,5 milyar euronun harcandığını açıkladınız. Maliyetlerde bir artış mı var, varsa neden? Kalan kısımlar için finansman nasıl sağlayacaksınız?

Samsunlu: Biz bu projeyi tamamen ortaklarımızın sağladığı sermaye ve bankalardan aldığımız finansmanla yaptık. Şu ana kadar projelerimizin kalanını da bütçemizin içinde bitirmeyi planlıyoruz. Buradaki giden süreçte de Türkiye'nin en prestijli projesi ve sadece Türk insanı değil, bütün dünya için yaptığımız bu projeden gelen nakit akışlarıyla beraber bu projenin kalan fazlarında da yeteri kadar kaynağı yaratacağımızı düşünüyorum. Ben bir sorun öngörmüyorum.

BBC Türkçe: Dolgu ve hafriyat için ne kadar harcandı?

Samsunlu: Toplam 800 milyon metreküp hafriyat yaptık, 350 milyon metreküp dolgu yaptık bugüne kadar.

BBC Türkçe: Ne kadar harcandı?

Samsunlu: Yatırımın ciddi, yüzde 30'undan fazlasını yer hareketleri için harcadık.

BBC Türkçe: Projede kaç kişi çalıştı, kaç işçi yaşamını yitirdi?

Samsunlu: Projede şu ana kadar 200 binden fazla kişi çalıştı. Buradaki her türlü insan kaybı bizim için bir üzüntü kaynağıdır. Biz hepsinin bizimle beraber olmasını isterdik.