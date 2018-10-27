Türkiye'nin görünür ilk trans avukat adayı Efruz Kaya: "Mecbur kalsınlar ve diplomayı versinler çok istiyorum"

24 yaşındaki Efruz Kaya, İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinde son sınıfta okuyor ve 6 bin öğrencisi olan bu bölüme, açık trans kimliği ile devam eden tek öğrenci konumunda.

Bu bölümü seçme sebebi ise kendisinin de mağduru olduğunu söylediği hak ihlallerine karşı mücadele etmek.

Ancak Kaya, yaklaşık yedi yıl önce başladığı hukuk bölümünü birçok kere bırakma noktasına geldi. Bunun nedenini ise çevresinde ve okulda yaşadığı baskı olarak anlatıyor.

Okul girişlerinde yapılan aramanın kadın bir görevli tarafından mı erkek bir görevli tarafından mı yapılacağının belirlenememesinin "rencide edici" olduğunu dile getiriyor.

Liseye kadar Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan Kaya, fakültenin yer aldığı Beyazıt ilçesinin muhafazakar yapısının da üzerinde bir baskı oluşturduğunu söylüyor.

Türkiye'nin açık kimlikli ilk kadın trans avukatı olmaya hazırlanan Kaya, iki amaçlı bir kampanya da başlatmış durumda.

Vegan bir restoranda garsonluk yapan Kaya, bu kampanya ile ameliyat parasını toplama amacının yanında trans bireylerin toplumdaki varlığı konusunda da farkındalık yaratmak istediğini söylüyor.

Video-haber: Ceyhun Efe Öç