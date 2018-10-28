Mevlana'nın torunu Esin Çelebi: Bugün Mevlana'nın sözlerine daha çok ihtiyacımız var

13. yüzyılda yaşamış olan, şiirleriyle zamanı, sınırları, dinleri aşan Müslüman şair Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, Suriye'de başlayıp İstanbul'da devam eden yaşamını, Mevlevihanelerin kapatılmasından bugüne Mevleviliğin Türkiye'de nasıl yaşamını sürdürdüğünü ve Mevlana ailesini, BBC Özbekçe'den Gulsevar Zamon'a anlattı.