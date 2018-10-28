13. yüzyılda yaşamış olan, şiirleriyle zamanı, sınırları, dinleri aşan Müslüman şair Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, Suriye'de başlayıp İstanbul'da devam eden yaşamını, Mevlevihanelerin kapatılmasından bugüne Mevleviliğin Türkiye'de nasıl yaşamını sürdürdüğünü ve Mevlana ailesini, BBC Özbekçe'den Gulsevar Zamon'a anlattı.
Mevlana'nın torunu Esin Çelebi: Bugün Mevlana'nın sözlerine daha çok ihtiyacımız var
- 28 Ekim 2018
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