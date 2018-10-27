Cumhurbaşkanı kararlarıyla 39 ilin valisi değişti

Telif hakkı Getty Images

Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 39 şehrin valisi değişti.

Ankara Valiliğine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Valiliğine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya getirildi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu kararlara göre 20 şehir için 9'u kaymakamlıktan olmak üzere yeni valiler atandı.

18 şehirden 17 şehire atama gerçekleştirildi, bir şehre merkez valiliği görevinden atama yapıldı.