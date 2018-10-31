Cemal Kaşıkçı cinayeti: Başsavcılık'tan 'Kaşıkçı'nın cesedi parçalandı, yok edildi' açıklaması

Telif hakkı AFP Image caption Cemal Kaşıkçı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Macib'le Pazartesi ve Salı günleri gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Kaşıkçı'nın cesedinin parçalanarak yok edildiği' söylendi.

Görüşmelerden "somut sonuç elde edilemediğini" bildiren savcılık, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü, daha sonra cesedinin parçalanarak yok edildiğini açıkladı.

Açıklamada Suudi Arabistan'dan gelen "ceset halıya sarılıp yerli işbirlikçiye verildi" ifadelerinin üzerine Macib'e bu yerel işbirlikçinin kim olduğunun sorulduğu, Macib'in "'Suudi Arabistan'dan 'ceset yerli işbirlikçiye verildi' diye bir açıklama yapılmadı" diye yanıt verdiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan Başsavcılığının kendilerini ellerindeki delillerle birlikte Suudi Arabistan'a davet ettiğini duyurdu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Macib

Suudi Başsavcı Suud El-Mubeb ve beraberindeki heyet ile yapılan görüşmelerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "Görüşmede, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye Cumhuriyeti topraklarında öldürüldüğü, Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuatı ve evrensel hukukun genel prensipleri gereği soruşturma ve yargılama yetkisinin Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri'ne ait olduğu beyan edilmiş, Suudi Arabistan'da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin ülkemize iadesi talebi yinelenmiştir" dendi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Suudi Arabistan Başkonsolosluğu

Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmada Kaşıkçı'nın planlanarak öldürüldüğünün tespit edildiğini duyurdu.

Başsavcılık ayrıca, Suudi Arabistan'a 'yerel işbirlikçinin kim olduğunun' sorulduğunu, kendilerine de sorulara aynı gün cevap verileceğinin belirtildiğini söyledi. Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve heyetin soruşturma kapsamında elde edilen delillerle birlikte Suudi Arabistan'a da davet edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1- Maktul Cemal Kaşıkçı 02/10/2018 tarihinde evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür.

"2- Maktul Cemal Kaşıkçı'nın cesedi, boğularak öldürülmesini müteakip yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir.

"Sonuç olarak;

"Maktul Cemal Kaşıkçı'nın uzunca bir süre geçmesine rağmen Başkonsolosluk binasından çıkış yapmadığının bir yakını tarafından adli mercilere bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla ve derinliğiyle devam etmektedir."

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmek için gerekli belgeleri almak üzere 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmiş ve kendisinden haftalarca haber alınamaması üzerine başlatılan soruşturmada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta işkence gördüğüne ve öldürüldüğüne dair ses ve görüntü kayıtları olduğunu söylüyordu.

Ancak var olduğu iddia edilen kayıtlara dair kanıt paylaşılmadı.

Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın kaybolduğu haberinin ortaya çıkmasıyla önce 'öldürülmediğini' öne sürdü, daha sonra da 'sorgu sırasında çıkan kavgada öldürüldüğünü' söyledi.

Suudi Başsavcılığı ise daha sonra Kaşıkçı'nın kasten öldürüldüğüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.