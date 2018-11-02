3 Kasım 2002 seçimleri: Erdoğan, Gül ve Derviş BBC'de

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı dönemini başlatan 3 Kasım 2002 seçimlerini ele aldığı TV haber paketi var.

Pakette, Türkiye'denin tarihsel olarak bir yol ayrımında olduğuna, ekonomik ve siyasi krizin gölgesinde yaşanan seçimlerden çıkacak sonucunsa belirsiz olduğuna vurgu yapılıyor.

Haber paketinde röportajları yer alan isimler şöyle:

- Dönemin yasaklı siyasetçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

- Dönemin AKP milletvekili adayı ve genel başkanı yardımcısı, eski cumhurbaşkanı ve eski başbakan Abdullah Gül.

- Dönemin CHP milletvekili adayı, eski devlet bakanı Kemal Derviş.

Pakette ayrıca ekonomik krizden etkilenen vatandaşlarla yapılmış röportajlar ve dönemin Genç Partisi lideri Cem Uzan'ın bir mitinginden görüntülere de yer veriliyor.

BBC'nin 60 yıllık Türkiye arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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