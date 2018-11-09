Yıl 1964: İsmet İnönü BBC'de

Yayına hazırlayan: Mahmut Hamsici

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1964 yılında, dönemin başbakanı İsmet İnönü'ye suikast girişimiyle ilgili hazırladığı haber paketi var.

BBC'nin haberinde, İnönü'nün suikast girişiminden birkaç saat sonra BBC'ye verdiği röportaj da yer alıyor.

İstanbul ve Ankara'da çekilmiş görüntülerden oluşan pakette, Kıbrıs meselesi ve Türkiye'nin iç politikasındaki artan sorunlara dikkat çekiliyor.

BBC'nin 60 yıllık Türkiye arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

Program ile ilgili olarak sıkça sorulan sorular ve cevapları için tıklayın. Programla ilgili diğer videoları bu linkte bulabilirsiniz.

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