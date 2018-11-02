Cemal Kaşıkçı olayı Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerini nasıl etkileyecek?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlenebilmesi için gereken belgeleri almak üzere 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdi ve bir daha çıkamadı.

Günlerce Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından ayrıldığını savunan Riyad yönetimi, Türkiye'nin izlediği strateji sonunda Suudi gazetecinin öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kaldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, başkonsoloslukta öldürülen Kaşıkçı'nın "cesedinin parçalanarak yok edildiği" sonucuna vardığını açıkladı.

Kaşıkçı cinayeti çevresindeki tartışmalar, olayın bir cinayet soruşturmasından çıkarak uluslararası bir krize evrilme ihtimalini de gündemde tuttu.

BBC Türkçe'den Çağıl Kasapoğlu, gazeteci-yazar Fehim Taştekin ve BBC Türkçe'nin internet sitesinin editörü Emre Temel ile Kaşıkçı cinayetinin ilk ayında ortaya çıkan tabloyu konuştu.

Prodüksiyon: Osman Kaytazoğlu