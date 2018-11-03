Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim andımız İstiklal Marşı

Telif hakkı Getty Images Image caption Erdoğan Andımız'la ilgili "Bu metin, bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir" diye konuştu.

Danıştay'ın 'Andımız' kararına tepkisini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim andımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Erdoğan, eski cumhurbaşkanı, başbakan ve CHP genel başkanlarından İsmet İnönü'yle ilgili eleştirilerini de sürdürdü.

Geçen hafta Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, okullarda öğrenci andının okunmasını kaldıran yönetmeliğin iptali istemiyle açılan davayı, davacının ilköğretim çağında çocuğu bulunmadığı gerekçesiyle 'ehliyet yönünden' reddeden Daire'nin kararını bozmuştu.

Bu karar kamuoyunda tartışmaya neden olmuştu.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından İstanbul'da düzenlenen 'Türkiye Gençlik Zirvesi'nin açılışında konuşan Erdoğan, hem Danıştay kararını hem de kararı doğru bulduğunu açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi:

"Danıştay'ın 'Andımız' kararı sonrasında gerek sosyal medyada gerekse de kimi yayın organlarında şahit olduğumuz manzaralar, açık söylüyorum, bu konudaki kararlılığımızı daha da artırmıştır. Çünkü bu metin, bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir.

"Metne baktığın zaman, bu metin içerik itibarıyla bu milletin kendisini, bu milletin kültür, medeniyet anlayışını ortaya koyan bir metin değil. Bizim andımız, İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuzla devam ediyoruz."

Telif hakkı Getty Images Image caption Erdoğan, eski cumhurbaşkanı, başbakan ve CHP genel başkanlarından İsmet İnönü'yle ilgili eleştirilerini sürdürdü.

'Türküm ama Türkçü değilim'

"Ben Türküm ama Türkçü değilim. Eğer böyle yaparsak biz kendi değerlerimizle çatışırız. Dinimiz İslamla çatışırız" diyen Erdoğan, İsmet İnönü'yle ilgili eleştirilerini de sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal'i kendi ideolojik saplantılarına kalkan yaparak Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar da yine bu çevrelerdir. Gazi'nin resmini vefatının hemen ardından paramızdan kaldıran, Atatürk'ün millete armağanı olan İş Bankası hisselerini gasbedenler de bunlardır.

"Peki resmi kaldıran kim? İnönü. İnönü bu CHP'nin işte gelmiş geçmiş en önemli genel başkanlarından bir tanesi değil mi? Posta pulları üzerinden Atatürk'ün resmini kaldıran yine bunlar. Okullarda, devlet dairelerinde Atatürk'ün posterini kaldıran yine bunlar.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı İş Bankası hisselerine el konulması sermayenin güvencesi olmadığı anlamına gelir

"Bay Kemal, sen bunları bilmiyor musun? Öğren bunları öğren. Bize kalkıp da unutmak istediklerimizi veya unutturanları yeniden hatırlatmaya çalışma."

"Kemalistim' diye geçinen gençler var ya onların bunu bilmesi lazım. Madem Kemalistsiniz, o zaman gelin bu işe sahip çıkın. Niye sahip çıkmıyorsunuz? Bütün bunların bilinciyle idrakiyle gerçekleri bilmeyenlere öğretmeliyiz. Bunların Türkiye'de zulümden, baskıdan, darbeden bu ülkenin genç nesillerinin zihinlerini iğdiş etmekten başka hiçbir mirasları yoktur."

Erdoğan geçen ay da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kızılcahamam kampının kapanışında yaptığı konuşmada İnönü'yü eleştirmişti.

Erdoğan'ın özellikle İsmet İnönü'nün bir fotoğrafını göstererek, "İşte görüyorsunuz, elindeki bayrak dikkat edin Türk bayrağı değil. Elindeki bayrak Amerika. Bu da İnönü. Bunların geçmişi hep böyle" açıklamasını yapması, hem fotoğrafın içeriği hem de İnönü dönemindeki dış politika anlayışıyla ilgili tartışmalara neden olmuştu.