Telif hakkı HDP

HDP'nin eski eş genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmasının bugün ikinci yıl dönümü.

HDP'nin "4 Kasım Darbesi" olarak adlandırdığı tutuklamalar ile ilgili Diyarbakır'da yapılan basın açıklamalarında 'Topyekün saldırılara karşı topyekün direniş' ifadesi kullanıldı.

Diyarbakır'da HDP il Örgütü'nün bir plaza önünde yapmak istediği basın açıklaması, Diyarbakır Valiliği'nin bugün aldığı kamusal alanlarda basın açıklaması yasağı engeline takıldı.

HDP açıklamayı il binası önünde gerçekleştirdi.

HDP Diyarbakır milletvekili Hişyar Özsoy'un yaptığı açıklamada 'siyasi operasyonlar ve hukuk dışı uygulamalarla, demokratik mücadele alanının yok edilmeye çalışıldığı bir dönemden geçildiği' ifade edildi:

"Bugün örgütlü mücadele geleneğimiz, bileşenlerimiz, Türkiye'nin sosyalist, devrimci, demokrat ve en geniş kesimleriyle kurduğumuz ortak mücadele hattı; yeni rejimin inşa edildiği, faşizmin kurumsallaştığı bir dönemde partimize büyük sorumluluklar yüklemektedir."

Image caption Demirtaş'ın cezaevinden bir fotoğrafı

HDP milletvekili Hişyar Özsoy, 4 Kasım 2016 tarihinden itibaren 16 milletvekillerinin tutuklandığını, 9 milletvekilin ise halen cezaevinde olduğunu belirtti.

"Bir talimatla, tamamen hukuk dışı bir şekilde yapılan bu operasyon Türkiye siyaset tarihine 4 Kasım Siyasi Darbesi olarak geçmiştir. Bu, demokratik siyasete vurulan büyük bir darbe olsa da, mücadele geleneğimiz açısından maruz kaldığımız ilk operasyon değildir" diye Özsoy, bu operasyonun 1994 DEP milletvekillerinin meclisten alınıp cezaevine konulmasını ve 2009'da KCK operasyonlarıının bir devamı olduğunu savundu.

Özsoy, 'farklı isim ve bahanelerle' yapılan operasyonların demokratik siyasetin tasfiyesine yönelik gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun da 31 Ekim 2016 tarihinden beri Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak'ın mesajını okudu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Gültan Kışanak

Sosyal medyada #HDPzindanlaraSığmaz etiketi

HDP eş genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ise 4 Kasım operasyonu ile ilgili Ankara'da bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Pervin Buldan, 4 Kasım'da gerçekleştirilen 'rehine operasyonunun' demokratik siyasete yönelik olduğunu söyledi. Operasyonun 15 Temmuz darbesinin devamı olduğunu savundu:

"15 Temmuz darbe girişiminin devamı niteliğinde olan bu operasyon HDP'yi kriminalize etme operasyonudur. Bu aynı zamanda halka karşı yapılan bir saray operasyonudur."

Telif hakkı HDP

Buldan, "Roboskî, Gezi ve Soma'da halkı katledenlerin dışarıda olduğunu, buna karşılık halkı savunan ve demokratik siyaset yapan arkadaşlarının düşüncelerinden dolayı tutuklandığını" savundu ve tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Sezai Temelli ise tutuklu milletvekilleri dışında, 53 belediye eş başkanı ile birlikte 6 bin HDP'linin cezaevinde olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Karşı karşıya olduğumuz bu rejimin adını koymamız lazım.. Bu otoriter rejim faşizmdir. Arkadaşlarımızın içeride olmasının nedeni bu iktidarın ömrünü uzatma çabasıdır. Bu yol, yol değildir, bu gidişat, gidişat değildir. Bu gidişata son vereceğimize söz veriyoruz."

Sosyal medyada ise #HDPzindanlaraSığmaz etiketiyle tepkiler dile getirildi.

Ne olmuştu?

4 Kasım 2016 gecesi, yapılan bir ortak operasyonda HDP eş başkanları ve grup başkan vekillerinin olduğu 14 milletvekili, evlerine yapılan bir operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ankara milletvekilli Sırrı Süreya Önder, Diyarbakır milletvekilleri İmam Taşçıer ve Ziya Pir adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte Diyarbakır milletvekilleri İdris Baluken, Çağlar Demirel, Nursel Aydoğan, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik, Selma Irmak, Ferhat Encü, Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin milletvekili Gülser Yıldırım tutuklandı.

Aynı operasyon kapsamında Hakkari milletvekili Nihat Akdoğan da iki gün sonra tutuklandı.

Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Gülser Yıldırım, Ferhat Encü, Burcu Çelik, Abdullah Zeydan ile birlikte şu an tutuklu olan HDP milletvekili sayısı dokuz.

Yargılandıkları bazı dosyalardan hapis cezası alan HDP milletvekilleri ise İdris Baluken, Ferhat Encü, Çağlar Demirel, Abdullah Zeydan ve Figen Yüksekdağ.

Tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ ve Ferhat Encü ile birlikte milletvekilliği düşürülen diğer isimler ise şöyle: Tuğba Hezer, Faysal Sarıyıldız, Osman Baydemir, Leyla Zana, Besime Konca, Nursel Aydoğan, İbrahim Ayhan, Ahmet Yıldırım.