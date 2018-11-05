Enflasyon Ekim'de yüzde 25,24 ile 15 yılın yeni zirvesine yükseldi

Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 25,24 seviyesine yükselerek 2003'ten bu yana gördüğü en yüksek düzeye ulaştı. Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23,5 seviyesinde bulunuyor.

Reuters haber ajansının yaptığı piyasa anketinde yıllık enflasyonun Eylül ayındaki seviyesi olan yüzde 24,5'te kalması bekleniyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, enflasyon aylık bazda ise yüzde 2,67'lik artış kaydetti.

Ana harcama grupları bazında bakıldığında ev eşyası fiyatları yıllık bazda yüzde 37,92'lik artışla en hızlı yükselişi kaydetti.

Enflasyon sepetinde en büyük ağırlığa sahip olan gıda fiyatlarında yaşanan yıllık artış ise yüzde 29,26 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE'de sınırlı gerileme

Eylül ayında yıllık bazda yüzde 46'yı aşan Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) artışı, Ekim'de yüzde 45,01 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda üretici enflasyonu ise yüzde 0,91 oldu.