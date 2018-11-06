ABD'nin PKK yöneticilerine ödül koymasına Türkiye'den ilk tepki: 'İhtiyatla karşılıyoruz'

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ABD'nin 3 PKK yöneticisine toplamda 12 milyon doları bulan ödül koyması hakkında ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Kalın "Bu çok geç kalınmış bir eylem. Bu YPG-PYD angajmanını perdelemek için yapılan bir şey ise zaten 3 gün sonra asıl gerçek ortaya çıkacaktır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı; kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında Murat Karayılan için 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan için de 3 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı. 3 isim, PKK'nın önde gelen yöneticileri konumunda.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada "Bunu yapsınlar olumlu karşılarız; prensipte, ama büyük fotoğraf içinde bu neye tekabül edecek. Bu YPG-PYD angajmanını perdelemek için yapılan bir şey ise zaten 3 gün sonra asıl gerçek ortaya çıkacaktır" dedi.

ABD'nin bu adımını "ihtiyatla karşıladıklarını" belirten Kalın, "Karayılan vesaire bunlar. Fırat'ın doğusu politikamızı değiştirmez. Münbiç yol haritası planlandığı şekilde uygulanacak. PYD-YPG unsurları Fırat'ın doğusuna geçecek. Orta devriyeler başladı. Beklentimiz; ABD'nin PKK'nın Suriye kolu olan PYD-YPG ile angajmanını tamamen bitirmesi. Pozisyonumuz aynı" diye devam etti.

"Obama'dan beri PYD-YPG'yi destekliyorlar"

Washington'ın bir önceki ABD Başkanı Barack Obama'dan bu yana Suriye'de IŞİD'e karşı PYD-YPG'yi desteklediğini belirten Kalın şöyle devam etti:

"YPG'yi PYD'yi PKK'dan ayrı tutuyoruz diyorlar. Bununla hiç kimseyi kandıramazlar. Kendi raporlarında bugün bile dahi, CIA raporlarında da PYD'nin PKK kolu olduğunu ifade ediyorlar. Cumhurbaşkanımız Obama, Trump'a her seferinde bunların ayrıştırılamayacağını, bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattı. Örnekleri ile ortaya koyduk. Kimin kimden talimat aldığını anlattık. Bilmiyor değiller, eksik bilgiye söz konusu değil. Bir bakış açısı sorunu var. Bir politika tercihi yapıldı. Bunu da devam ettiriyorlar. DEAŞ Suriye'de yenildi dediler. Şimdi de 'DEAŞ geri geliyor bizim YPG ile angajmanımızı devam ettirmeliyiz' diyorlar."

ABD'nin PKK'yı 1997 yılında terör örgütü ilan ettiğini de hatırlatan Kalın, "Dönem dönem somut eylemler, anlık istihbarat paylaşımı gibi şeyler olmuştur. Genel manada Türkiye'nin terörle mücadelesinde tatmin edici bir desteği görebilmiş değiliz. Bush, Obama, Clinton dönemlerinde görmedik. Tersi olsaydı. El-Kaide, DEAŞ gibi bir örgüt ABD sınırında konuşlanmış olsa buna birileri silah verse onlar da oradan ABD'ye saldırsalar, bir düşünün, bunlar ayrı bir grup desek ABD'nin tavrı ne olurdu?" dedi.

Kalın, ABD'nin bu adımının çok geç kaldığını da ekleyerek "Bu YPG-PYD angajmanını perdelemek için yapılan bir şey ise zaten 3 gün sonra asıl gerçek ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız ta Obama'ya teklif etmişti, (ABD Başkanı Donald) Trump'a teklif etti. DEAŞ ile mücadeleyi biz yapabiliriz dedi. Bu yapılabilirdi. Türkiye Kürtlere karşı Suriye'de diyorlar. Kürtlere karşı değil, terör örgütüne karşı." ifadesini kullandı.