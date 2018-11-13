AKP'den TOBB teklifi: Seçilemeyen yöneticilere göreve dönüş yolu açılıyor

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Siyasi partilerde 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için yoğun kulis faaliyetleri yürütülürken, AKP milletvekilleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yasası'nda değişiklik öngören bir teklif verdi.

Teklifle seçimlerde aday adayı olan oda ve borsa başkanlarının seçilememesi ya aday gösterilmemesi halinde, görevlerine dönüş yolu açılıyor.

Teklif AKP Milletvekilleri Ramazan Can, Recep Özel ve Yusuf Başer imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yasa önerisiyle milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerine, aday olamamaları veya seçilememeleri halinde, seçimlerden sonra en geç 1 ay içinde eski görevlerine dönüş yolu açılıyor.

Mevcut yasada, görevlerinden ayrılan yöneticilerin yerine belirlenen takvim çerçevesinde yeni isimlerin seçilmesi zorunluluğu bulunuyordu.

AKP adayları için mi?

Yasa önerisinin TBMM Başkanlığı'na verilmesinden sonra, önerinin AKP'nin başta İzmir olmak üzere bazı yerlerde belediye başkan adayı göstermek istediği oda ve borsa başkanlarınının seçilememeleri halinde "koltuklarını kaybetmemeleri" için hazırlandığı iddiası kulislerde yayıldı.

Hatta, AKP'nin İzmir'den belediye başkanı adayı yapmak istediği konuşulan, ancak adaylık konusunda çok da "gönüllü olmadığı" belirtilen İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i ikna etmek için hazırlandığı iddiaları da dile getirildi.

AKP'li bir kaynak, yasa önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayladığını belirterek, sadece İzmir'de değil, partinin diğer bazı illerde de oda-borsa başkanlarını aday gösterebileceğine dikkat çekti.

Hisarcıklıoğlu karşı çıktı

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Yasa önerisine, adı AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için de geçen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise karşı çıktı.

Hisarcıklıoğlu, yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasından kısa süre sonra yaptığı açıklamada, teklifi doğru bulmadığını ve geri çekilmesi gerektiğini belirterek, şu görüşleri dile getirdi:

"Oda, borsa, birlik başkanlığı görevlerimizle siyaset arasındaki ayrım keskin çizgiyle belirlenmiş durumda. Bu çizgi bir defa delinirse, temsil ettiğimiz kurumlara günlük siyasetin nüfuz etmesi söz konusu olur ki, bundan da en fazla bizlere bu görevleri emanet eden üretici, tüccar, sanayicilerimiz zarar görür. Bu camiada görev üstlenmek ile siyasette yer almak arasındaki kesin çizgi aynen korunmalıdır."