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Ankara'da Pazartesi günü siyaset gündemine, AKP ile MHP arasında "yerel seçim ittifakı"nın çökmesinin ardından ittifak konusunda gözlerin çevrildiği muhalefet partilerindeki sürpriz randevulaşmalar ve görüşmeler damga vurdu.

HDP'li eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştüğü bilgisi CHP ve HDP kaynakları tarafından doğrulanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürpriz bir hamle daha yaparak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le randevulaştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise CHP'nin Ankara Büyükeşehir Belediye Başkan Adayı olarak adı geçen Mansur Yavaş'la bir araya gelerek, partisinden aday olması için "nabız" yokladı.

'Ankara'yı rozetsiz bir isim yönetmelidir'

İYİ Parti'ye net yanıt bir yanıt vermeyen ve CHP ile İYİ Parti'nin ortak adayı olmak istediği konuşulan Yavaş'ın, görüşmede de "Ankara'yı rozetsiz bir isim yönetmelidir" tavrını koruduğu öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Adaylığı kabul etmesini çok isterim" dediği Mansur Yavaş'a bu teklifi bizzat grup başkanvekili aracılığıyla iletti.

Yavaş ise görüşme öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden, "Ankara sıradan bir kent değil, ülkemizin başkentidir. Ankara'yı zamana ve zemine göre değişebilen, politik ihtiraslara göre okumak, bu kente yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Gösterilen ideolojik taassuptan uzak durup, Ankara'yı merkez almamız olduğuna inanıyorum" mesajını attı.

@mansuryavas06 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur.

Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir.

Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tesbiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 12 Kasım 2018

Yavaş'la yüz yüze görüşen İYİ Parti Grup Başkanvekili Ağıralioğlu, görüşmeyi BBC Türkçe'ye anlattı.

Telif hakkı DHA Image caption İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu

Yavaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamadaki görüşlerini koruduğunu belirten Ağıralioğlu, "Biz AKP ile CHP arasına sıkışmış seçmene İYİ Parti'nin siyasal dilinin iyi geleceğini düşünüyoruz. İYİ Parti bu anlamda Türk siyasetine de bir irtifa kazandırmak için iddialı girmek istiyor. Dolayısıyla biz iddiamızı Mansur Bey gibi kıymetli bir insanla taçlandırmak istiyoruz" dedi.

'Gördüğüm, mutabakatla aday olmak istiyor'

Yavaş'ın 30 yıllık arkadaşı olduğunu ve adaylık konusunda ne düşündüğünü "gözlerine bakarak görmek istediğini" belirten Ağıralioğlu, "Ne gördünüz gözlerinde" sorumuza, "Süreç, biraz daha zamana ihtiyaç duyuyor" dedi.

Adaylık teklifi için değil, "istişare" için görüşmeye gittiğini belirten Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Gördüğüm, mutabakatla aday olmak istiyor. İstiyor ki, geçen seçimde de siyasetin kabalaşan dilinin, yaşam konforunu kaçırdığını düşünüyor. 23 yıldır siyasetin kabalaşan dilinden çok çektiğini düşünüyor. Dolayısıyla, 'Ankara'nın huzurunu sağlayarak bu süreci yönetiriz' gibi bir takım mottoları var. Belediye başkan adayı olanın böyle söylemesi makbuldür.

"Ama siyaset satrancı bize başka cümleler de kurduruyor, ben de onu söyledim. CHP'nin adayı olmanın sayısal avantajları var, ana muhalefet o. Lakin AKP seçmeninin davranışını, CHP adayına mağlup olma psikolojisi kendi adayından memnuniyetsiz de olsa negatif etkiliyor. Dolayısıyla, CHP'nin adayına mağlup olma psikolojisini Tayyip Bey çok iyi yönetir.

"Ben o nedenle İYİ Parti'nin daha esnek bir zemin olduğunu, yarışa sayısal olarak dezavantajlı başlıyor propagandası olsa dahi, oy geçişgenlikleri açısından hem MHP hem de AKP tabanından rahat oy alınabileceğini söyledim. AKP ile CHP arasına sıkışmış bu siyasal kavgasının arasına sıkışmış siyasetin İYİ Partinin siyasal duruşuyla avantaja dönebileceğini anlattım."

Ağıralioğlu, Yavaş'ın bu görüşlerini değerlendireceğini belirterek, "Biraz daha bu köprülerin altından sular akar" değerlendirmesini yaptı.

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Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi

Ankara'da bu görüşmenin yankıları sürerken, sürpriz bir hamle ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Mansur Yavaş'ı Ankara'dan aday göstermek istediği bilinen Kılıçdaroğlu, "ortak aday" olmak istediği İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'den randevu istedi.

İki genel başkan, Salı günü saat 20:00'de akşam yemeğinde bir araya gelecek. Görüşmede, Yavaş'ın ortak adaylığı ve iki partinin bazı yerlerde "taban ittifakı" konusunun ana gündem maddesi olması bekleniyor.