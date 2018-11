İki çocuğun gözünden 1971 yılında İstanbul ve Bristol

Yayına hazırlayan: Mahmut Hamsici

BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta 1971 yılında çekilmiş, biri İngiliz biri Türk iki çocuğun gözünden İstanbul ve Bristol kentlerinin anlatıldığı TV programı var.

BBC'nin 1970'li yıllarda yayımladığı 'If You Were Me' (Sen Benim Yerimde Olsaydın) serisi kapsamında İngiltere'nin bir kenti ve dünyanın başka bir kentinden birer çocuk, birbirlerinin kentlerini ziyaret ediyor ve izlenimlerini anlatıyordu.

Dizinin 1971'deki programında ise İngiltere'nin batısındaki Bristol kentinden Nicholas Turpin İstanbul'u ziyaret ederken, İstanbul'dan Alptekin Oktayer de Bristol'ı ziyaret ediyordu.

Dizinin bu bölümü, BBC -TRT ortaklığıyla hazırlanmıştı.

