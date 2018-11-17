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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Anadolu Kültür Derneği'ne yönelik operasyonda aralarında akademisyenlerin de olduğu 13 kişinin gözaltına alınmasından "büyük endişe duyduklarını" açıkladı.

Sözcü Nauert'in açıklamasında, "Türkiye'ye, ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, adil yargılama teminatı, yargı bağımsızlığı ve diğer insan hakları ile temel özgürlüklere saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü ile dernek kurma özgürlüğü, her sağlıklı demokrasinin temel unsurlarıdır. ABD-Türkiye ortaklığı, Türk demokrasisi başarılı olduğunda en güçlü olur"

@USEmbassyTurkey tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin ABD, Türkiye'nin Anadolu Kültür ile ilişkili sivil toplum liderlerini gözaltına almasından endişelidir. Türkiye'ye ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz. — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 17 Kasım 2018

Cuma günü insan hakları eylemcisi, iş adamı Osman Kavala'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür AŞ'ye yönelik bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 13'ü gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Prof. Dr Turgut Tarhanlı, Prof. Dr. Betül Tanbay, sinema yapımcısı Çiğdem Mater, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan da var.

Telif hakkı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Image caption Prof. Dr. Betül Tanbay ve Prof. Dr Turgut Tarhanlı da gözaltına alınanlar arasında.

İstanbul Emniyeti tarafından yapılan açıklamada ise bu kişilerin "Gezi eylemlerini derinleştirmek ve yaygınlaştırmak" amacıyla Kavala ile hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıkları iddiasına yer verildi.

Avrupa Komisyonu: Türk hükümetinin yargı ve hukunun üstünlüğü alanlarında duyurduğu reformlara ters

Avrupa Komisyonu ise kısa süre sonra gözaltılara tepki gösteren bir açıklama yayımladı:

Komisyon'un sözcülerinden Maja Kocijancic, "Muhalif seslere yönelik tekrar eden gözaltılar, Türk hükümetinin daha önce vurgulamış olduğu insan hakları ve temel özgürlüklere olan bağlılığına, aynı zamanda yargı ve hukunun üstünlüğü alanlarında duyurduğu reformlara ters düşmektedir" ifadelerini kullandı.

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Kocijancic şöyle devam etti:

"Yetkililer Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ışığında, tutuklu yargılamaların tatbiki ve masumiyet karinesi ilkesi çerçevesinde hızla bir çözüm bulmalıdır. Bunun da ötesinde Türkiye daha fazla beklemeden gözaltında olanların bırakılmalarını sağlamalıdır."

Neyle suçlanıyorlar?

İstanbul Emniyeti'nin açıklamasına göre, şüphelilere yönelik iddia ve suçlamalar şöyle:

"Kavala ile hiyerarşik düzen içerisinde Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür AŞ'ye ait DEPO isimli yerde toplantı düzenledikleri,

"Sivil İtaatsizlik ve Şiddetsiz Eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurt dışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve profesyonel eylemciler getirttikleri (Duran Adam, Piyano Çalan Adam, Kırmızılı Kadın vs.),

"Yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi Parkı sürecinin devamı ve yaşaması muhtemel Gezi benzeri olayların kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasını amaçladıkları,

"Mehmet Osman Kavala'nın Avrupa'da birçok kurum ve şahısla görüşme yaparak, Gezi Parkı olaylarında gündeme gelen biber gazının Türkiye'ye ithalinin durdurularak, yasaklanması için çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir."

Gözaltına alınanlar kimler?

Polis tarafından yapılan açıklamada soruşturma kapsamında 20 kişiye karşı operasyon yapıldığı kaydediliyor. Gözaltına alınan 13 kişi ise şu şekilde tanımlanıyor:

"Ali Hakan Altınay (Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı, Yale Üniversitesi Araştırmacı Brookings Enstitüsü Kıdemli Araştırmacı),

Asena Günal (Anadolu Kültür A.Ş DEPO Program Koordinatörü),

Meltem Aslan Çelikkan (Anadolu Kültür A.Ş Genel Koordinatörü, Hakikat ve Adalet Hafıza Merkezi Kurucu Üye, TESEV yöneticisi, Muhalif Gazeteci Murat Çelikkan ile evli),

Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Aktivizmi Akademisyen),

Yiğit Ali Ekmekçi (Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Terakki Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Üyesi),

Bora Sarı (Anadolu Kültür - Sivil İtaatsizlik),

Ayşe Güzel (Anadolu Kültür - Sivil İtaatsizlik),

Çiğdem Mater Utku (Anadolu Kültür A.Ş Danışmanı Red Film Prodüksiyon Çalışanı Bianet Yazarı),

Betül Tanbay Tüten (Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmeni, Bir dönem Türk Matematik Derneği Başkanlığı yaptı),

Hande Özahabeş (Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü, Diyalog ve Uzlaşma Derneği Kurucu Üyesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi),

Filiz Telek (Anadolu Kültür - Sivil İtaatsizlik),

Yiğit Aksakoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi Çalışanı, Diyalog ve Uzmanlaşma Derneği Kurucu Üyesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği Üyesi)

Yusuf Cıvır (Gezi Parkı Olaylarının senarize edildiği Mi Minör oyunun yöneticilerinden)"

Emniyet Müdürlüğü buna karşılık gözaltına alınmamış olan 7 kişiyle ilgili bilgi vermiyor.