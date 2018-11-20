Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu için Kanada'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Türkiye'deki tutuklu gazeteciler, Türkiye'nin Rusya ve Batı ile ilişkileri konularında BBC muhabiri Yalda Hakim'in sorularını cevapladı.

Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kayıtları nasıl elde ettiği konusunda spekülasyonlar yapılıyordu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kaşıkçı cinayeti kayıtlarının Türkiye'nin Suudi Arabistan Konsolosluğu'nu dinlemesiyle elde edilip edilmediğine ilişkin bir soruya, "Konsolosluğun içerden dinlenmesi diye bir şey yok, ses kayıtlarının kaynağını açıklamıyoruz" cevabını verdi.

Röportajın tam metni için tıklayın: Hulusi Akar: Konsolosluğun içeriden dinlenmesi diye bir şey yok, ses kayıtlarının kaynağını açıklamıyoruz