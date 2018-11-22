Telif hakkı Reuters Image caption Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği-Türkiye Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde vize muafiyeti konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 1,5 sene sonra bugün Ankara'da yeniden düzenlenen toplantı sonrası Çavuşoğlu, vize serbestisi için gerekli 72 kriterden 6'sının kaldığını söyledi:

"Vize muafiyeti konusunu da ele aldık. Vize serbestisi için 72 kriterden 7 kriteri 6 kritere düşürdük, bir an önce bu kriterleri de tamamlayarak vize serbestisine geçmiş olacağız."

"Avrupa Birliği üyesi ülkelerden terörle mücadelemize daha fazla destek bekliyoruz" diyen Çavuşoğlu, Gümrük Birliği Anlaşması ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Gümrük Birliği Anlaşması her iki tarafın da hayrınadır. Bu anlaşmanın yenilenmesi kazan kazan durumuna uygundur. Komisyonun bu konuda kararlı tutum sergilemesi gerekiyor. Bunu da değerlendirdik."

Mogherini: Demirtaş'ın serbest bırakılmasını umuyoruz

Toplantı sonrası yapılan basın toplantısında konuşan AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına değinerek, "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını umuyoruz" dedi.

Mogherini, AİHM kararına uyulmaması durumunda ne olabilir yönündeki bir soruya, "İnsan hakları açısından önemli bir durum. Mahkeme tarafından verilen kararın geçerli olması gerekiyor. Mahkemelerin kararı uygulaması bekleniyor" yanıtını verdi.

Telif hakkı EPA Image caption AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini

Mogherini ayrıca, "Avrupa güçlü bir Türkiye görmek istiyor ama güçlü Türkiye hukukun üstünlüğü üzerine tesis edilmelidir" dedi.

AİHM Salı günü Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu yargılanan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde karar vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kararla ilgili olarak, "Bizi bağlamaz. Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" demişti.

Mogherini ise basın toplantısında ayrıca, Türkiye'nin AB ile ilişkileri güçlendirme kararını memnuniyetle karşıladıklarını da söyledi.

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Hahn: Türkiye vize serbestisi konusuna ivme kazandırdı

Üçlü basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn ise yaptığı açıklamada, Osman Kavala'nın tutukluluğunu örnek göstererek, AB'nin akademisyenlerin, gazetecilerin ve insan hakları savuncuların durumlarının değişmemiş olmasından endişeli olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

İnsan hakları eylemcisi ve iş adamı Osman Kavala, 1 yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu. Kavala hakkında hala iddianame hazırlanmış değil.

Hahn, vize serbestisi konusunda ise "Türkiye tarafından bu konuda yeni bir ivme kazandırılmıştır" dedi.