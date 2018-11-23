45 yıl sonra internette ilk kez yayımlanan Türkiye'den Almanya'ya göç belgeseli

Yayına hazırlayan: Mahmut Hamsici

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1973 yılında hazırladığı, Türkiye'den Almanya'ya işçi göçünü anlatan belgesel var.

'Mustafa: Misafir İşçi - No: 569716' adlı belgeselde Almanya'ya göç, Mustafa Gündoğdu'nun İç Anadolu'nun bir köyünden Almanya'ya uzanan hikayesi üzerinden anlatılıyor.

Belgeselin ilk bölümünde Mustafa Gündoğdu ve onunla aynı köyden Mustafa Doğan, Almanya başvurularının ilk safhasına yıllar sonra gelen yanıt ardından İstanbul'daki işçi alım merkezine gidiyor.

İstanbul'daki kontrollerde Mustafa Doğan sağlık sorunları nedeniyle kabul alamazke, Mustafa Doğan ise Almanya'ya kabul ediliyor ve uzun bir tren yolculuğuyla Münih'e gidiyor.

Doğan otomobil şirketi BMW'nin fabrikasında çalışmaya başlıyor.

Belgesel Türkiye'de olduğu gibi Almanya'daki yeni hayatında da Doğan'ı adım adım izliyor.

BBC'nin 60 yıllık Türkiye arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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