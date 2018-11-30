48 yıl sonra ilk kez yayımlanan Türkiye ve doğası belgeseli: Birinci bölüm

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1970 yılında hazırladığı, dönemin Türkiye'si doğası üzerinden anlatan belgesel var.

Belgeselin ilk bölümünü bu hafta yayımlıyoruz. İkinci bölümü ise gelecek hafta yine Cuma günü yayımlayacağız.

'Where Two World Meets' (İki Dünyanın Buluştuğu Yer) adlı belgesel, 1970 yılında İstanbul, Manyas (Kuş Cenneti), Uludağ, 2018 yılında tamamen kuruyan Eber Gölü (Afyonkarahisar), Efes harabeleri, Kapadokya, Antalya, Bodrum başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinde yapılan çekimlerden oluşuyor.

Belgesel BBC'de yayımlanmasından 48 yıl sonra ilk kez internet ortamında ve Türkçe altyazılı olarak yayımlanıyor.

BBC'nin 60 yıllık Türkiye arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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