Avrupa Birliği üyelerine Brexit mutabakatını onaylama çağrısı

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne üye ülkelere, İngiltere ile varılan Brexit mutabakatını onaylama çağrısı yaptı.

Pazar günü Brüksel'de Brexit gündemi ile yapılacak zirve öncesi İspanya, Cebelitarık'ın statüsü nedeniyle boykot tehdidinde bulunuyordu.

Tusk'ın çağrısı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Cebelitarık ile ilgili gerekli garantilerin alındığını açıklaması sonrası yapıldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Brüksel'e hareketi öncesi yaptığı son açıklamada, bunun, "İngiltere için en iyi anlaşma" olduğunu düşündüğünü söyledi.

BBC Radyosu'nda halkın Brexit ile ilgili sorularını yanıtlayan May, "AB ile anlaşma İngiltere Parlamentosu'ndan geçmezse ülke daha fazla kutuplaşacak" dedi.

Ayrılma anlaşması ve siyasi beyannamenin Pazar günü yapılacak olan AB Zirvesi'nde onaylanması halinde Theresa May de dikkatini anlaşmanın İngiltere Parlamentosu'nda kabul edilmesine yönelik çabalara yoğunlaştıracak.

İngiltere'de şu ana kadar bu konuda görüş bildiren milletvekillerinin çoğu ise anlaşmaya karşı çıkıyor.

Anlaşma taslağında neler var?

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İngiltere'deki AB vatandaşları ve AB'deki İngiliz vatandaşlarının bulundukları ülkede çalışma veya eğitim hakları sürecek. Aileleri de kendilerine katılabilecek.

İngiltere AB'ye, "adil bir finansal anlaşma" diye nitelendirilen 39 milyar sterlinlik "boşanma ücreti" ödeyecek.

Parma jambonu, feta peyniri, şampanya ve Galler kuzusu gibi 3 bin coğrafi işaret karşılıklı olarak korunacak.

Anlaşma taslağında neler yok?